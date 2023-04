"Lo dejaron agonizando": el dolor de Coti de Gran Hermano por el terrible asesinato de su perro

Dolor infinito. Este lunes Coti Romero compartió en su cuenta de Instagram su profundo dolor tras perder a su perro de toda la vida. La correntina reveló que está actualmente en Buenos Aires, y por ese motivo no se pudo despedir. Además, contó que murió atropellado y que los culpables lo dejaron “agonizar” en la calle y se fugaron. “¿Se puede ser tan soretes?”.

La ex participante de Gran hermano escribió un posteo y entristeció a todos sus seguidores: “Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba y además, leer sus cartas y mensajes lindos me ayuda”.

Por otra parte, contó cómo fue el trágico episodio y reveló que más allá del dolor de perderlo, lo que más le afectó fue la forma en la que ocurrió: “Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe destacar que Coti, tal y como se mostró en el reality, es muy creyente y religiosa, motivo por el que escribió: “Era un perrito que lo teníamos desde hace mucho tiempo. Lamentablemente le paso eso, pero nosotros en nuestra familia decimos que cuando pasa algo así, los perritos nos salvan de algo”.

De hecho, cuando estuvo como participante dentro de la casa, utilizó la religión y la “fe” para apoyar su juego allí. Algo que la ayudó a la hora de dejar eliminados a diversos participantes como Daniela y Juliana.

No obstante, la joven se mostró contenida por su pareja, también ex participante de Gran Hermano, Alexis Quiroga “El Conejo”. Ambos viven en el mismo edificio en la Ciudad Porteña, algo que les facilita estar juntos. Por último, filmó un video y lo compartió para todo los que le dieron amor: "Ya estoy en mi departamento y quería agradecerles realmente de corazón por sus hermosos mensajes, por estar para mi, a pesar de que es una situación muy difícil y toda la familia la está pasando mal porque lo vieron agonizar. En estas situaciones uno se da cuenta de quienes están a su lado. en las malas uno dice el amor y el apoyo que tengo es incondicional. No encuentro la forma de agradecerles por todo lo que están haciendo por mi. Los amo con todo mi corazón. Le agradezco a dios por estar viviendo todas estas cosas hermosas con ustedes".