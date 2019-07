Horas difíciles y tensas son las que vive Vicky Xipolitakis a raíz de la denuncia por violencia de género que realizó contra el papá de su hijo, Javier Naselli (54). El empresario abandonó el país rumbo a Estados Unidos y través de su entorno aseguró tener “pruebas” que condenarían a la mediática y que lo convertirían a él en la verdadera víctima de esta historia.

Naselli trabaja en un importante banco radicado en Estados Unidos y no puede hacer "declaraciones mediáticas" por contrato. Al menos, esa fue la explicación que le dio "el entorno" del empresario, quien además sostuvo La Griega cuenta “anécdotas para sustentar su mediatización, la cual necesita para mantenerse vigente en el medio artístico”.

"Vicky vive excediendo cada límite existente, llena de exabruptos y demás. No le importa exponer al hijo, o calumniar en público y TV nacional al papá de Salvi, en presencia del nene. Se elige antes que al hijo para sustentar cantidades de anécdotas inventadas, y toda la irrealidad en la que vive", precisaron desde el autodenominado entorno del empresario.

Lo cierto es que este martes, acompañada por su abogado Fernando Burlando, Vicky ratificó su acusación ante la Justicia de la Ciudad. “Hoy fue a ratificar su denuncia. Estuvimos toda la mañana en la fiscalía N°9 declarando. Vicky tiene altibajos, a veces la encuentro llorando y eso me mata. Ella es una excelente madre, es madre y padre”, detalló su hermana, Stefy.

Según explicó la panelista de Incorrectas, Vicky se encuentra viviendo en el departamento que alquilaba el banquero por temor a que se lo desvalijen. “Ese departamento tiene un alquiler a nombre de Javier. Él pagó un montón de servicios y cosas, pero ella se hizo cargo de un montón de otras cosas”, aclaró la hermana de la modelo y vedette.

En su declaración, Vicky aseguró que su ahora ex pareja la trataba de “idiota y mogólica”. Al mismo tiempo, le decía que “no servía para nada” y se burlaba de su trabajo: “No trabajés más porque tu trabajo es una porquería”, fue la frase que utilizaba constantemente Naselli.

En este marco, Stefy relató que su hermana comenzó a tener problemas económicos por dejar de trabajar a pedido de su por entonces marido y empezó a depender de él. En su denuncia, Vicky también detalló que el empresario la agarraba del cuello y que le propinaba reiterados golpes en el rostro con la mano abierta.

“Cualquier cosa que hacía yo a él le molestaba. No le gustaba como me peinaba, me vestía o cualquier cosa que hacía. Una vez estando embarazada en Nueva York me tuve que internar de lo nerviosa que me puso. Empezamos a discutir porque no me quería dar el teléfono del médico que me estaba atendiendo. Me decía que era una exagerada, tuve que ir directamente al hospital porque se me endureció la panza del estrés que estaba teniendo”, reza parte de la denuncia.

Lo cierto es que esta tarde en Incorrectas, Moria Casán y Stefy Xipolitakis se animaron a poner en duda la sexualidad del empresario. “Se dice que este hombre tiene una doble vida. Vive con un tipo en Nueva York”, detalló La One, aunque no confirmó esta información.

Y consultada por este tema, Stefy redobló la apuesta y sentenció: “Yo no entré en su sexualidad, sé que Vicky le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron a su celular. No sé su sexualidad y no me interesa, pero si es gay espero que salga en el closet porque le va a hacer bien”.

Esta tarde, Fernando Burlando detalló que aún no pudo dar con el paradero ni comunicarse con el empresario y cerró: “A mí no me gustaría que Vicky de un escalón más en lo que podría ser su enojo, porque realmente tiene información y datos propios de un matrimonio”.