¡Lo encaró! El coqueteo de Lali con un participante y el tremendo tema que él le dedicó

Durante este martes el jurado de La Voz Argentina vivió la última gala de las audiciones y Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito terminaron de completar sus equipos, para pasar así a la siguiente etapa del concurso.

Sin embargo, los fanáticos de Lali vivieron un momento muy especial durante la emisión de ayer, ya que la artista se mostró súper interesada en uno de los últimos participantes, a quien en verdad no pudo elegir porque ya tenía su equipo lleno.

Se trata de Facundo Giovos, que interpretó de muy buena manera el tema “Bachata Rosa”. De inmediato cautivó al jurado, pero los únicos que tenían lugar en su equipo eran los hermanos, que alentados por sus colegas, dieron vuelta su silla en modo de aprobación.

“No puedo creer que no me pueda dar vuelta cuando alguien me parece increíble, como vos”, señaló Espósito en señal de queja porque ya no tenía más lugar para sumar a nadie más.

Luego de que le alcanzaran la chaqueta del team Mau y Ricky, los hermanos se pusieron en el rol de celestinos. “¿Es guapo el pana o qué?”, interrogaron a sus compañeras de jurado.

“Che, Sole, es lindo el pibe”, le dijo Lali a su colega. Entonces, Ricky lo llevó del hombro hacia donde estaba la ex Casi ángeles. “Te presento a un amigo”, lo acercó, y la actriz no supo bien qué decirle. “Yo me hago la canchera y se acercó y...”, admitió tocándose la panza expresando sus nervios.

“Sos muy guapo, pero no te vi. Me hubiera dado vuelta porque cantás excelente”, le dijo al joven de 26 años, que estaba muy tranquilo pese a los elogios recibidos.

“Chicos, es re guapo”, insistió Lali, al verlo de cerca y con la iluminación del estudio a pleno, y ahí Ricky sugirió que cantantaran un tema juntos. “Tanto tiempo disfrutamos de este amor”, comenzó el joven para entonar el bolero “Sabor a mí”.

Pero allí no terminó el asunto. Al distinguir a los padres de Facundo, que aguardaban en el backstage junto a Marley, Lali los abordó al grito de “¡Ay, mis suegros!”, y se acercó corriendo a chocar sus puños. “Bienvenida a la familia”, la recibió el conductor. “No me di vuelta porque tenía el equipo completo, pero canta excelente”, repitió ahora frente al matrimonio, a quien prometió volver a ver “en noviembre, durante una eventual fiesta de casamiento.