Lo hizo otra vez: la China Suárez volvió a escribirle a Icardi para verlo y Wanda lo descubrió

Eugenia la China Suárez, aprovechando parece el viaje que Wanda Nara realizó en los últimos días a nuestro país, decidió volver a escribirle a Mauro Icardi, mientras los rumores de separación con el empresario madrileño Armando Mena Navareño no dejan de sonar.

Sin embargo, en esta oportunidad Wanda encontró mucho más rápìdo los mensajes de la China en el celular de Icardi, y lo hizo justamente al regresar a Francia con su familia.

Según contó Yanina Latorre en un programa de América, las cosas ocurrieron esta vez de forma abierta, ya que el futbolista no lo ocultó. “El fin de semana La China le volvió a escribir y Mauro", dijo la panelista y agregó que el mensaje era para “tener un encuentro” con el delantero en un evento en Europa. “El 27 de abril, La China va a Europa para participar de los Premios Platino. Se queda hasta 3 de mayo", sumó Latorre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La periodista Pía Shaw también se sumó a la información vertida por su compañera de programa y realizó su propia hipótesis sobre lo sucedido y dijo: "Wanda se fue anoche (de Buenos Aires), habrá llegado y le revisó el celular". Con estos trascendidos, los Icardi-Nara-Suárez no dan tregua y parece que esta noticia es el comienzo de un nuevo escándalo que involucra a estas celebridades.

Ocurre que algunos periodistas aseguran que China no estaría pasando por “su mejor momento” y en su programa del mediodía, la conductora Carmen Barbieri sostuvo que según los rumores, “está triste” y habría terminado su relación de noviazgo con el español.

El regreso de Wanda Nara a los brazos de Mauro Icardi en Francia

Tras varios días en nuestro país, Wanda Nara regresó a su hogar en Francia y se reencontró con Mauro Icardi, quien por cuestiones profesionales no pudo acompañarla en su viaje.





"No me molesta que la nombren, a mí me cuesta caretearla", respondió Wanda sobre la China a LAM en su estadía en Buenos Aires. De hecho, para dejar en claro que están más unidos que nunca, cuando arribó a su hogar escribió en su instagram junto a varias fotos con su esposo: "De vuelta en casa, Mauro".