"¡Lo Mataron!": el dolor y las sospechas de Luciana Salazar tras la muerte de su mejor amigo

Luciana Salazar recibió durante la noche del lunes una de las noticias más terribles que podían darle. El estilista Raúl Sotelo, mejor amigo de la modelo desde hace años, fue encontrado muerto en su domicilio. El misterio alrededor de las razones de su deceso, las cuales están siendo investigadas por la Justicia, fueron expresadas a través de un tuit que la ex de Martín Redrado borró a los pocos minutos de publicarlo.

"Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer hijos de re mil puta", fueron las palabras que Salazar se arrepintió de expresar. El tuit estuvo muy poco tiempo activo, pero fue suficiente como para que las sospechas sobre un posible homicidio queden instaladas.

Unas horas después, ya entrada la madrugada del martes, Luciana le dedicó un sentido mensaje a su amigo, en una historia en su cuenta de Instagram que graficó con una foto de ambos -y hasta lo etiquetó-. "Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida", aseguró la modelo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sotelo era un estilista, influencer y dueño de la cadena de barberías Bacan, con múltiples sedes en la ciudad de Buenos Aires, como Palermo, Recoleta, Villa del Parque y Mataderos, y hasta una en particular en la ciudad paraguaya de Asunción.

La amistad que lo unió con Salazar llevaba muchos años y existen muchas publicaciones de ambos que lo pueden probar. Una de las últimas se puede ver en el feed del empresario en un posteo con fecha de siete días atrás. Allí se puede a ambos con una amiga en común en el local gastronómico Trade Skybar. "Amigas de siempre", escribió Sotelo en el pie de la foto subida.

Luego de publicar su historia, Salazar escribió en esta publicación y dejó nuevas muestras de sus sentimientos. "No lo puedo soportar", expresó allí. Y luego, más abajo, dejó la palabra "amigo", acompañada de emojis de llanto y de un corazón roto.

Yendo más atrás en las publicaciones del estilista, se puede ver la misma fotografía que subió Luli a sus historias durante las últimas horas. Allí la modelo le respondió con un "Love u" las palabras con las que Sotelo acompañó la imagen: "Qué bien que la pasamos, amiga. Te amo".

Estas dos publicaciones son la punta del iceberg de una relación de mucho cariño y afecto entre ambos. El dolor por la pérdida de su amigo fue la principal razón por la que la actriz decidió no brindar mayores declaraciones a los medios de prensa.

Sin embargo, su representante, Maxi Cardaci, confirmó a TN el estado de la modelo. "Ella está destruida, no para de llorar. Era uno de sus mejores amigos, lo encontraron muerto. Están averiguando qué pasó. Luli está en completo shock", reconoció.

La información respecto al deceso del estilista es muy reservada. Mientras que se sabe que desde el sábado no atendía el teléfono, la confirmación de su fallecimiento se dio recién el último lunes. Más allá de las acusaciones de homicidio que Salazar se arrepintió de publicar, también en las redes se abordó la teoría de que el empresario habría fallecido por una supuesta sobredosis, algo que no está para nada demostrado.