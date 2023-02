"Lo odio al gnomo ese": Alex Caniggia prendió el ventilador y le tiró con todo a Ángel de Brito

Alex Caniggia, flamante conductor de la pantalla de canal Trece, revivió su rivalidad con Ángel de Brito por la filtración del embarazo de su pareja, Melody Luz, y lo criticó duramente: "Lo odio al enano ese. Mal. Enano botón", disparó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Además, criticó a la señal América TV donde trabaja el conductor de LAM y la trató de "canal berreta".

Al mismo tiempo, mientras daba estas declaraciones en Socios del Espectáculo, confirmó que con su actual pareja están esperando una nena. Algo que también fue parte de su rivalidad con De Brito. "Me parece muy mala leche meterse con una mujer embarazada", precisó el mediático. "No está bueno contarlo", agregó.

"Ángel de Brito es un botón. Sólo sabe hablar de la gente nada más. Chimento, chimento. Sólo sabe matar a la gente nada más. Es un trabajo de mierda. Lo odio al gnomo ese. Al enano ese", criticó Caniggia. Además advirtió: "Ya me lo voy a cruzar en persona y lo voy a agarrar, estoy seguro".

"¿Vos lo odías, Rodrigo?", le preguntó a Lussich. "No es santo de mi devoción", le confesó el conductor. "Claro. No está a tu nivel. Vos estás en el Trece, él está en un canal berreta. En América. De acá lo sacaron a patadas en el orto", cuestionó.

Ante semejante ataque a la señal de aire, la panelista Virginia Gallardo le preguntó qué haría si América le ofrece el prime time. "Jamás agarraría porque no agarro cosas de canales chiquitos. Sólo agarro de canales grosos. Sería un Telefe o El Trece", confesó, dándole lugar al principal rival en términos de rating de la señal en la que trabaja.

Al mismo tiempo, siguió profundizando la idea de ser conductor en Telefe, la señal que no para de darle dolores de cabeza al canal de donde acaba de emigrar Marcelo Tinelli. "Me veo buen conductor de Gran Hermano. ¿No me ven?", les preguntó a los integrantes del equipo de Socios del Espectáculo.

Antes había contado su nueva realidad como conductor: "Estoy todo el día grabando acá. No soy más el de antes, soy una persona seria, grabo todo el día". Y aprovechó la situación para golpear al canal donde trabaja De Brito: "En programas grosos, no en programas pedorros como América".

A su vez aseguró que conduciendo es "una bestia", explicó que le tuvo que pedir perdón a sus "fans" porque le cambiaron el horario y contó sobre sus negociaciones para conducir en horarios más competitivos. "No sé si es el programa soñado para mí, yo para mí tengo ir a la noche. Yo ya hablé con (Adrián) Suar, mi amigo, y me dijo 'vos vas a ir a la noche el próximo ciclo'. Es un buen lanzamiento, te voy a ser sincero al 100 por cien: ser conductor es muy fácil, al menos para mí. Yo tendría que haberlo hecho mucho tiempo antes. Aparte las críticas y son todas buenas", declaró en su clásico estilo soberbio.

Por otro lado no descartó conducir con su hermana Charlotte. "No la vi como conductora, pero puede ser" y siguió atacando a De Brito cuando recordó que "mide más una repetición que el bobo", en relación a que en el horario en el cual De Brito tiene su programa, el Trece transmite repeticiones de MDQ para todo el mundo.