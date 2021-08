¡Lo que faltaba! Baby Etchecopar contra Cinthia Fernández: “La patria no está para jugar en tanga”

La campaña electoral tiene de todo. Mientras muy pocos hablan de sus propuestas, otros se dedican a insultar opositores, hacer spots bizarros, recorrer territorios que quiere representar pero que desconocen e incluso, desnudarse. ¡Sí! Sacarse toda la ropa con tal de ganar un voto.

Ese fue el caso de Cinthia Fernández, quien a falta de ideas constructivas, lazos políticos y una plataforma electoral convincente, utiliza sus redes sociales para generar polémica y ruido mediático. Pero, la fórmula no le funcionó si quiere durar como candidata a diputada nacional por el espacio UNITE, que representa la diputada provincial y ex vedette Amalia Granata.

Convertida en tendencia en Twitter, la panelista guerrillera de LAM fue criticada por propios y ajenos. Lo que sucedió fue que la ex pareja de Matías Defederico y de Martín Baclini publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que está desnuda y agregó la frase: “¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar”.

A las despiadadas críticas en redes sociales y al enojo de su propio espacio político quien pretende otra imagen de sus candidatas, se le sumó la ira de Baby Etchecopar, que no estuvo nada de acuerdo con la postura de la bailarina. “Es muy berreta todo”, fue lo primero que lanzó el conductor durante una entrevista.

Al ser consultado por la cronista de A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, Etchecopar destrozó a Fernández: “Esta campaña me parece muy berreta de todos lados. No creo que la patria en este momento esté como para jugar en tanga. No estoy de acuerdo con el estilo”.

Por supuesto, fiel a su estilo, apuntó contra la panelista, que utilizó su cuerpo durante la campaña política. “Tiene un cuerpazo y es divina. Pero si eso es lo que tiene para proponer porque vos los que mostrás es tu propuesta. Creo que honestamente mostrarse desnudo no es mostrar una propuesta”, dijo Baby sobre ella. Y agregó con dureza sobre su postura: “La payasada política está buena porque que sé yo, pero ahora tenemos 110 mil muertos”.

Por último, aseguró que Cinthia se suma a la política como candidata de UNITE porque quiere llevarse un sueldo del Estado sin estar preparada para hacer nada. En ese sentido, Baby aseguró: “La política es el arte de manejar la economía, la salud, la seguridad y evidentemente estos son unos ´chantapufis´ y unos improvisados que quieren llegar para llevarse un sueldo”.

Atenta a todo lo que sucede en el mundo de la televisión y en las redes sociales, Cinthia se defendió y dijo: “La violencia y la política de género también son importantes para resolver”. Mientras tanto, sus allegados en la política le pidieron que baje el tono y mantenga las formas hasta las PASO. Al parecer, ella seguirá generando polémica.

En tanto, en un nuevo posteo, Cinthia hizo un descargo durísimo por la crítica desde un medio: “FRIVOLIZANDO LA VIOLENCIA… ese titular le pondría yo. PALABRA VIOLENCIA : ALGO QUE DEBERÍA ESTAR MÁS en la agenda política. No creen? Justamente era lo que quería provocar, que salte toda esta porquería de la cual nos jactamos que estamos avanzando. Error, estamos en el mismo lugar o quizás peor . Actitudes cómo está restan, porque la violencia y la política de género también son importantes de resolver”.

Y agregó: “Si sos K se habla de misoginia, si sos Cinthia Fernandez se habla de una “puta” de forma encubierta, solo que de manera “más elegante” son violentos bajo el título de “desnuda busca votos”. La violencia también es una pandemia, y creo no tiene cura . Pero sabes que ? No la vi tampoco en la agenda de ningún político con pantalones puestos. #cerrandobocassinbombacha #vistequedesesperadaestotporcerrartelaboca PD: hermosa demanda se van a comer”.