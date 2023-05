"¡Lo que me están pinchando el muñeco!": Cinthia acusó a la madre de Defederico de hacerle "macumbas"

En junio del 2022, cansada de que la madre de Matías Defederico, Analía Frascino, la defenestrara en los programas de televisión, Cinthia Fernández, fiel a su estilo, no se quedó callada y largó una catarata de insultos, amenazas contra la abuela de Charis, Bella y Francesca. “Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no?”, lanzó y acusó a la madre del futbolista de hacerle brujerías.

El tiempo pasó y en las últimas horas, Cinthia volvió a cargar contra Frascino y reveló que contrató a un brujo para que la proteja de las “macumbas” y las malas vibras de su exsuegra. “No saben lo que pasó. Fueron con un péndulo a medir las energías del lugar, para que todo fluya, para que todo esté bien. Cuando el péndulo gira en favor de las agujas del reloj, está todo ready. El tema es cuando gira en contra”, contó la modelo en sus historias de Instagram.

Acto seguido, la panelista mostró un clip del trabajo del espiritista que serviría como prueba de que es víctima de "magia negra" y señaló, una vez más, a su ex suegra como la artífice de estas "macumbas" en su contra. “La energía de mi casa está hermosa, está toda limpia, nueva, las plantas crecen como nunca crecieron, en fin está todo positivo”, manifestó, luego de aclarar que le pidió al brujo que también limpie las energías de su casa.

En su descargo, la modelo enumeró la gran cantidad de accidentes automovilísticos que sufrió durante el último mes. "Hay gente que se alimenta y que le gusta que a mi me pasen cosas, que quieren que a mi me pise un tren. Gente de mierda que no tiene nada que hacer", dijo y agregó a modo de comentario "viejas macumberas". "Más allá de eso, este mismo mes me chocaron de la misma manera, en el mismo lugar, tres veces. Mi mamá dejó a las nenas en el colegio y le chocaron el remís. Se lo hicieron percha. Venimos zafando de todos los gualichos y las mierdas que nos tira", denunció, apuntando contra su ex sugiera, aunque evitó dar nombres propios.

Y sentenció: "Cosas que pasaron también es que costaba prender las cosas con las que íbamos a limpiar las cosas. Por lo general, eso se prende en un minuto....pero cuando cuesta prender es porque ´ufff´ es tremendo. Mi cabeza explota y la cabeza de él (por el brujo) explotó. Imagínense la macumba que tengo encima. ¡Es tremendo! No entienden lo que me están pinchando el muñeco".

No es la primera ni será la última vez que Cinthia acuse a Frascino de "macumbera". De hecho, tras el durísimo enfrentamiento entre la panelista y sus vecinos, en donde aseguran que ella enfrentó a un grupo de adolescentes, se metió en una propiedad privada y lanzó gas pimienta, la morocha responsabilizó a la mamá del ex Huracán e Independiente de todos sus males.

En su cuenta de Instagram, la ex de Martín Baclini tuvo un ida y vuelta con sus seguidores y uno de ellos le consultó: "¿No sentís que te hicieron un gualicho o algo? Te viven pasando cosas". Entonces, para justificar su mala racha en todos los aspectos, la bailarina respondió en alusión a la abuela de sus tres hijas: "Obvio, la vieja macumbera". Y agregó: "Ya le va a dar el patatús, ya verán. Siéntate en la vereda y verás pasar el cadáver de tu enemigo. PD: Apurate Diosito jajaja".