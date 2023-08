"Lo que no puedo controlar, lo suelto": Nicole habló del conflicto con Indiana y apuntó contra Cubero

Nicole Neumann está frente a un semestre que tendrá de todo y será coronado con el casamiento que celebrará con José Manuel Urcera en diciembre. En el medio, su hija mayor, Indiana Cubero, cumple 15 años. Con su primogénita se encuentra distanciada desde hace meses, mientras que la menor vive con su padre Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte. Pero la modelo tiene un plan para volver a conquistar su corazón.

"Quiero paz, sobre todo por mis hijas, que son quienes más padecen", confesó Neumann a la revista Hola. Allí brindó una entrevista a fondo donde demostró con creces que el distanciamiento con la adolescente la debilitó y la hizo recapacitar mucho acerca de la relación. También contó en quiénes se apoyó más que nada para enfrentar la crisis.

"Mi hermana Gegé en este momento es un pilar importantísimo en mi vida, también mi novio. Aunque prefiero no cargarlo tanto con temas del pasado", aseguró la modelo, quien también confirmó que, en el medio, también cambió de psicoanalista. "Como adulto, tenés más herramientas, y lidiás como podés. Vas a terapia, charlás con tu pareja, lo manejás. Pero las criaturas no, eso es lo que más me duele", afirmó.

"Preferí salir del foco y tomar todas las acciones para protegerlas, hasta renuncié a cosas económicas que me corresponden con total de tener paz", reveló Nicole. "No me puedo volver loca por lo que al otro le pase o la mala intención que tenga", agregó.

Cabe recordar que el enfrentamiento con su hija mayor -para Nicole- es casi una continuación de la mala relación que tuvo con su ex pareja, con quien tuvo un amor importantísimo en la vida de ellos, que inclusive les dejó tres hijas, pero que logró mantener la misma intensidad en el enfrentamiento cuando se separaron.

Al concientizarse al respecto, Nicole decidió hacer algo que, en el argot actual, se conoce como "soltar", aunque no vea lo mismo de parte del ex futbolista. "No hay camino que conforme, evidentemente no es lo que se quiere lograr del otro lado", reconoció. "Más allá de todo esto, yo tengo otra realidad y otro mundo que me da felicidad en el día a día, y nadie me lo puede quitar", añadió.

"Es una cuestión de madurez, de evolución personal: lo que no puedo controlar, lo suelto. No me puedo volver loca por lo que al otro le pase, o la mala intención que tenga", reveló la modelo. "Entonces me aferro y agradezco lo que tengo, que es un montón: que mis hijas tienen salud y una familia que las quiere, que yo tengo salud, que estoy en un buen año y que me voy a casar con una persona divina", celebró.

Por otro lado, y tal como confirmó TN Show, Nicole tiene un plan para volver a recomponer la relación con Indiana. Hace menos de una semana se comunicó con ella para presentarle distintas ideas para realizar su festejo de los 15 años, y ella le contestó que le "da fiaca hacer una fiesta". Igualmente, la puerta no se cerró del todo, y la fecha del 18 de octubre quedó en el aire como una posible jornada para realizar el típico evento de las adolescentes argentinas. Nicole trabaja para recuperar su lugar, pero también para tenerla a su primogénita presente cuando vaya al altar.