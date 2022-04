¡Lo tildó de cagón! La "China" y los tremendos palazos encriptados que le dedicó a Icardi en su canción

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi intentan dejar atrás las esquirlas de la nueva pelea (que se originó porque el delantero cree que fue su mujer la que filtró a los medios el nuevo mensaje de la "China"), Suárez se lanzó como cantante solista con una canción cuya letra es más que sugestiva. En colaboración con el cordobés Santiago Celli, la ex Argentina, tierra de amor y venganza ya comenzó a difundir el corte El juego del amor, que cuenta además con un sensual videoclip.

El lanzamiento como solista de la actriz no pasó inadvertido por sus fans. ¿El motivo? El contenido de la sugerente letra de la canción, que muchos ya interpretan como una suerte de catarsis dirigida al delantero del París Saint Germain después del escándalo que se desató cuando Wanda hizo público el affaire que su marido mantuvo con la "China" en París.

En BigBang nos tomamos el tiempo para escuchar el tema, mirar el videoclip y analizar, estrofa por estrofa, si la letra en efecto hace alusión al futbolista. A continuación, los serios resultados que arrojó la investigación especial:

Tan arrebatada yo

tan acobardado vos

fuimos inocentes

en el juego del amor

¿Alusión a la fiebre por la que no intimaron? Cabe recordar que Wanda repitió hasta el cansancio que Icardi no había concretado su encuentro sexual con la "China" porque estaba mal de salud.

Sobran las razones

faltan los motivos

cuánto va a pasar hasta

que estés conmigo

Va en sintonía con el primer descargo que publicó la actriz en su cuenta de Instagram, sólo días después de que Wanda la acusara de "zorra" y "carga familias": "También parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados".

cuánto va a pasar hasta que vuelvas

que lo des vuelta

que lo resuelvas

que vengas a dormir

La estrofa podría ser una alusión directa a la fuerte crisis marital que atraviesan Wanda e Icardi. Desde el entorno de la pareja sostienen que el vínculo jamás se recuperó después de la infidelidad y suman que el futbolista ya estaría "cansado de la obsesión" que su mujer tiene con Suárez.

cuánto va a pasar hasta que

para que te enamore

no me mandes un sicario

no es necesario

yo ya morí por tí

Y es que desde que se enteró del affaire, Wanda no para de atacar a Suárez con filtraciones mediáticas, picantes historias de Instagram y provocaciones directas. "No me mandes un sicario", canta la "China", tal vez recordando la fuerte discusión que culminó con el fin de la amistad que mantenía tanto con Zaira, como con Paula Chaves.

Tan ilusionada me voy

tan decepcionada mi amor

ya no hay más valientes

en el juego del amor

Si bien nunca quedó en claro si Icardi y la "China" tuvieron o no sexo, lo que sí confirmó la propia Wanda en la entrevista que le brindó desde París a Susana Giménez fue que se encontraron en el exclusivo Le Royal Monceau Raffles, cuyos precios van desde los US$1.580 y alcanzan los $23.565. Suárez y el futbolista se habrían encontrado en la "habitación de lujo", cuyo precio es de US$17.294 la noche.