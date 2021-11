¡Lo tomó con humor! Silvina Luna regresó al viñedo donde grabó un video íntimo: "Y un día volví..."

Ya pasaron más de 10 años del video intimo que se filtró de la vedette Silvina Luna en un viñedo de la provincia de Mendoza junto a su novio de ese entonces. En las imágenes se los podía ver a ambos manteniendo relaciones sexuales al aire libre, sin ningún tipo de pudor. Con ese contexto, Luna decidió tomárselo con humor y regresó al mismo lugar en donde filmó la producción casera.

“Y un día volví... ¡pero para tomar un vinito!”, escribió la modelo junto a un montón de emojis llorando de risa en una de las imágenes. En otra, se mostró muy compinche junto a Floppy Tesouro. La modelo se encuentra en ea provincia junto a otros famosos, como es el caso de Federico Bal, Mariana Genesio Peña, Nati Jota, Mariana Brey, Barbie Simons, Donato de Santis y y Tesouro entre otros que fueron invitados al evento “Atardecer Andino" organizado por la revista Gente en la zona del dique de Potrerillos en esa provincia.

Esta es la segunda vez que Luna regresa al lugar del video prohibido. La primera fue hace un par de años con algunas de sus amigas. Ahí también decidió tomárselo con un poco de humor. “De vuelta, pero encuerada distinta”, escribió en aquella oportunidad. Cabe recordar que Luna estuvo durante varios años en un litigio contra Google y otros buscadores de Internet para que den de baja las imágenes de sus respectivos motores; proceso que finalmente ganó.

En octubre de 2011 los diferentes sitios de material pornográfico que se consumen en la Argentina aparecieron con el mencionado video ya subido. Cuando Luna empezó a hacer averiguaciones, encontró que su ex pareja tenía ese material en una computadora que vendió sin haberlo borrado de forma preventiva.

"Era mi novio, hicimos un video para nosotros y un maleducado lo robó y lo publicó. Mi ex novio lo tenía en su computadora, y el video quedó en algún lugar del disco rígido, pero es muy difícil detectar quién pudo haber sido”, recordó años después en el programa Podemos Hablar.

“Es como que fui la pionera. Después vinieron muchos más (de otras famosas), pero elijo no mirarlos”, dijo y agregó que "fue muy fuerte que todos opinen y vean" el video. Como si fuera poco, la modelo llegó a imaginar que no tendría más posibilidades de trabajar como consecuencia de la filtración. “Pensé que no iba a trabajar nunca más, porque no me daba la cara”, cerró.