"¡Lo único que quiero es abrazar a Mauro!": así arrancó la guerra secreta de Wanda y su mamá

El viernes 26 de noviembre del 2021, sólo un mes y diez días después de destapar la olla del "Icardi-Gate", Wanda Nara recibió en París a Susana Giménez, quien viajó especialmente al Viejo Continente para hacerse de una de las exclusivas (pagas) más esperadas de ese momento. Durante el mano a mano con la diva de los teléfonos, la empresaria ratificó que había elegido perdonar la infidelidad de su marido, le bajó el tono a su enfrentamiento con Eugenia "la China" Suárez y deslizó una sutil crítica a su madre, que hoy cobra una relevancia inesperada.

"Cuando pasó todo esto, tuve a muchos amigos que me acompañaron. También la tengo a mi mamá, que cuando pasó todo esto me decía: 'Yo lo único que quiero es abrazar a Mauro'", disparó Wanda durante la entrevista, al tiempo que sumó: "Yo le decía: '¿De qué lado estás?'. Y ella me respondía: 'Conozco lo que es él, es bueno. Vos sos muy antigua de cabeza, la vida es esto; pasa, hay tropiezos'".

El apoyo de Nora a Icardi pasó inadvertido en ese momento y fue interpretado por muchos como una de las "excusas" que Wanda enumeró para explicar por qué había decidido frenar los papeles de divorcio y darse una nueva oportunidad con el padre de sus hijas menores: Francesca e Isabella. Sin embargo, el regreso de la empresaria a la televisión argentina y la crisis que se desató a la distancia con Icardi volvió a dejar a Nora en una posición compleja.

Colosimo rehizo su vida con un empresario y se instaló hace dos años de forma permanente en Italia. Es quien la ayuda a Wanda cada vez que tiene que trasladarse de país y la que el último año viajó a Francia para cuidar a sus nietos cada vez que Nara e Icardi realizaron sus "escapaditas románticas". De hecho, hace tan sólo tres días, respondió con extrema buena onda el posteo que Icardi realizó desde Estambul junto a su padre, Juan Carlos; y los cinco hijos de Wanda. "Yendo", le escribió, dando a entender que en pocos días regresaría a Turquía para acompañarlos.

Lo que muchos interpretaron como una sutil defensa a Wanda, quien por ese entonces se encontraba grabando ¿Quién es la máscara? en la Argentina, en las últimas horas se convirtió en la confirmación del apoyo que Colosimo decidió brindarle de forma incondicional al futbolista. "Lo que sienten desde el entorno más íntimo de Wanda que se encuentra en Europa es que se le está yendo de las manos el jueguito mediático, el tira y afloje de la reconciliación; más que nada por los nenes", explicó Yanina Latorre, panelista de fluido diálogo tanto con la madre de Wanda, como con el padre de Icardi.

Pese a que intentó frenar el vivo de Icardi durante toda la tarde, Wanda perdió la pulseada y el delantero decidió cantar retruco. No sólo ratificó que el divorcio no está en trámite, sino que además se encargó de dejar en claro que contaba con el apoyo de los hijos mayores de Wanda (Valentino y Constantino participaron detrás de cámara y lo apoyaron con mensajes en el muro), sino que también remarcó la presencia de Nora y de su pareja. "Mi suegra está acá con su marido. No se tiene que poner de un lado, ni del otro; se pone del lugar del sentido común por los chicos".

Mientras que Icardi realizaba el duro posteo, Nora cuidaba a sus nietas menores y no titubeó a la hora de subir una historia en la que se las puede ver a Francesca e Isabella bañando a una de las mascotas de la familia. Luego de la transmisión, tanto Nora, como el hijo mayor de Wanda, dejaron de seguir a la empresaria en Instagram. Un dato no menor si se tiene en cuenta que el futbolista reveló detalles íntimos del enojo que sienten los hijos varones de Nara por su "nuevo estilo de vida" en la Argentina.

"Los chicos ya están grandes, ven YouTube, tienen redes sociales y preguntan. Valentino va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión sobre lo que siente y lo que piensa. Antes del estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que, si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar", disparó.

Pese a que Nora volvió a seguir a su hija mayor en las últimas horas, al parecer Wanda sigue enojada y no le retribuyó el gesto. Al momento, la empresaria sigue siguiendo a Valentino, pero el adolescente de 14 años se mantiene en su intransigente postura.