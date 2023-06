Locura por Taylor Swift, el acampe por dentro: previa, asado y cómo rotan para la carpa

Una catarata de emociones se produjo en el público argentino cuando la cantante estadounidense, Taylor Swift, confirmó que su próxima gira de “The Eras Tour” sería en Latinoamérica y Buenos Aires contaría con dos fechas en el Estadio River Plate.

En un estado de éxtasis total, las swifties arrasaron primero con las dos fechas anunciadas y luego con la tercera, que se sumó por el furor de ventas que sorprendió incluso a los productores de la cantante.

Pero como somos “el mejor público del mundo”, todo se vive a flor de piel: faltando aún más de cinco meses para el primer recital, ya hay carpas en las cercanías del Monumental para conseguir el mejor lugar.

“Es la primera vez que vengo a Capital sola, vine temprano y me voy a quedar unas ocho horas, hasta que otra compañera me reemplace, pero algunas de las chicas están hace varios días, y no nos vamos a mover de acá hasta noviembre”, dijo una de las chicas al diario Clarín.

“Cuando me enteré de que venía Taylor estaba en la facultad, y me tuve que ir porque no podía parar de llorar, de temblar. Es una alegría inmensa y estamos todas súper entusiasmadas”, comenta visiblemente emocionada.

La organización es central para los swifties, a través de Twitter varias armaron grupos de Whatsapp y Telegram por sector de butacas. Los objetivos son varios, en algunos casos son para buscar compañera de recital y en otros comparten un Excel en donde escriben sus horarios para que puedan estar presentes en la carpa y así poder cuidar el lugar.

En cada recital la movilidad es central para las personas que viven lejos del estadio. “Hermanas, sale micro viaje ida y vuelta, más previa y asado. Salimos desde San Miguel y pasamos por Moreno, José C. Paz, Panamericana y 202”, dice un usuario de Twitter.

Los precios de las entradas y los malabares para comprarlas

Los precios de las entradas para los dos shows que anunció Taylor Swift en Argentina van desde los $16.000 a los $75.000 (más el cargo por servicio), mientras que los paquetes VIP van de $67.500 a $155.000.

Si bien, hace dos semanas atrás ya se rumoreaba de un eventual anuncio de la cantante y su gira latinoamericana, la confirmación llegó de sorpresa. Varias fanáticas no tenían la plata suficiente para poder comprar o simplemente no contaban con la tarjeta que tenía la preventa exclusiva.

Para asegurarse un lugar en el Monumental, las swifties comenzaron a pasar sus alias y cbu´s para que cualquier usuario pueda colaborar con el sueño de ver el show más esperado de la cantante de 33 años. “Hola por favor necesito ayuda monetaria para poder pagar la entrada de taylor les dejo mi cbu. Cualquier ayuda es buena, gracias”, escribió una chica en Twitter.

Larreta en modo “swiftie”

En medio del furor por la visita de Taylor Swift en noviembre, Horacio Rodríguez Larreta se declaró fan de la cantante estadounidense y les pidió a sus seguidores en las redes sociales que les compartan canciones para armar una playlist.

"Sí, obvio que soy Swiftie", dijo Rodríguez Larreta en su perfil de TikTok ante la consulta de una seguidora. El alcalde porteño explicó que escucha en el auto las canciones con su hija Serena, "que es fanática".

"Las sé casi todas. Sé que Taylor le escribió algunas canciones a Harry Styles. Así que, bueno, vamos a fondo y vamos las swifties", dijo el alcalde, y cerró: "Déjenme acá, en los comentarios, las canciones favoritas de Taylor así armamos una playlist".