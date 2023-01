"Logi, figuretti y bobo": el violento audio del papá de Camila Homs amenazando a De Paul 

Luego de que el fin de semana se la viera a Camila Homs arengando a la gente en un boliche de Punta del Este, mientras estos cantaban "Tini (Stoessel) se la come, Cami se la da", ahora la discusión con su ex pareja, el futbolista campeón del mundo Rodrigo de Paul, pasó a un nuevo nivel tras la denuncia por amenazas que el ex Racing le hizo al padre de su ex, por los audios que le mandó.

Es que Horacio Homs, vinculado al ex secretario general de la UOCRA La Plata Juan Pablo "Pata" Medina, lo apuró con mucha vehemencia a su ex yerno, por las últimas novedades de la causa sobre los alimentos de sus nietos.

"¿Qué hacés Ro? Che, ahí me dijo Camila recién que fue a la abogada y la tuya la amenazó que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido ya, hijo de puta", comenzó Horacio en el mensaje que le envió, enojado por la advertencia que le dio la letrada del futbolista. El papá de Camila estuvo una semana prófugo en septiembre de 2017, tras la caída de Medina, y se terminó entregando a la Justicia, donde fue procesado.

"Yo voy a hablar en los medios de la fecha, voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí. Eso voy a hablar yo, sorete mal parido", continuó su audio a De Paul.

El sindicalista era dueño de la empresa Abril Catering, que se encargaba de repartir las viandas para los trabajadores del gremio que conducía su ex socio. Entre el capital de la compañía, se encontraba un Toyota SW4, patente KOD916, que era manejado por Medina y su esposa.

" ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi, figuretti, bobo", atacó el ex suegro de De Paul. Las vinculaciones de la empresa que conducía y Medina son tales que entre 2013 y 2015 le giró de su propio dinero una cifra cercana a los 900 mil pesos para su hijastra, Marianela Pagnoni, y también 5,8 millones a Rey del Cielo SA, una empresa de esta mujer.

La velocidad con la cual la noticia de las amenazas fue tan contundente que el mismísimo Horacio tuvo que salir a hablar para despejar dudas acerca de las acusaciones de su ex yerno hacia él. "Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventada por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe", afirmó ante Nosotros a la Mañana.

También el empresario aprovechó para despejar dudas respecto a lo que dijo en el audio, fundamentalmente lo que puede servir para que se identifique el mensaje como una amenaza. "Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física", aseguró.

En el programa también intentó bajar los decibeles y reconoció que "estuvieron mal" los insultos. "Por ahí uno se puede ofuscar y dice cosas que no debería", se justificó.