"Lograron estabilizarlo": cómo sigue la salud de Chano y el fuerte pedido de su familia

La salud de Chano Moreno Charpentier generó gran preocupación este último fin de semana, luego de que se diera a conocer que el músico tuvo que ser una vez más internado el pasado viernes en el Sanatorio Otamendi. Fue Marina Charpentier, su mamá, la que confirmó la noticia, y pidió “respeto y silencio” por su hijo. Mientras que el hermano del cantante, y Bambi, publicó una carta con un especial pedido: “Sean respetuosos de nuestro dolor”.

A pesar de todas las especulaciones que rodaron en las últimas 48 horas, en el ciclo Implacables detallaron que la internación de Chano no se debe a una recaída por sus problemas con las sustancias, sino a un problema con una medicación prescripta. "Quisiera pedir de corazón a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos, o cómo se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad, que por favor sean respetuosas de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante", escribió en la noche del domingo, Gonzalo Moreno Charpentier, hermano del ex Tan Biónica.

Cabe destacar que el sábado por la tarde, el artista Iván Noble había compartido la noticia de la internación de Chano y pidió: “Cuídenlo de una vez. Cortenla con el Show must go on”. Horas después, la mamá de Chano manifestó su dolor por la gran cantidad se versiones y rumores que surgieron a raíz de la noticia sobre la internación del ex Tan Biónica. “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, escribió en su cuenta de Instagram y agregó: “Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo a lo que trascendió, el músico de 41 años ingresó el viernes por la mañana al Sanatorio Otamendi con un aparente cuadro vinculado a las adicciones, según informó IP Noticias, y su pronóstico es reservado. En Argenzuela, ciclo de radio 10, dieron a conocer que en el nosocomio lograron "estabilizarlo", aunque desde la clínica no entregaron parte médico ni comentaron la situación del cantante. "Se la suministró mal y tuvo que ser internado justamente para que se lo pueda estabilizar. En el Otamendi lo recibieron muy bien y le hicieron un test toxicológico para ver si había tenido una recaída o no”, sumaron desde Implacable.

El pasado 29 de diciembre, Chano presentó en redes sociales y plataformas una nueva canción, titulada "Nunca nos fuimos", última presentación de su disco “El Camino”. El nuevo track cerraba el tercer disco en estudio en la carrera del ex Tan Biónica como solista, y contó con la participación del Luck Ra y fue producida por Renzo Luca. En noviembre pasado ofreció una serie de shows con entradas agotadas en el Luna Park y tiene agendada una presentación en el Lollapalloza para el viernes 17 de marzo próximo, y dos en La Plata agotadas para el 10 y 11 de ese mes, en lo que había anunciado iban a ser "último show del año" (por 2023) ya que luego se dedicaría a trabajar en nuevos materiales.

A finales de mayo se había dado a conocer que Chano Moreno Charpentier había sufrido un nuevo brote a raíz de una recaída en sus adicciones, por el que tuvo que ser sedado e internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi. Durante aquella jornada, los médicos trabajaron para estabilizar al cantante para luego poder derivarlo a una institución psiquiátrica debido a una recaída o rebrote que había sufrido días antes.

Según había trascendido en aquella oportunidad, el músico había ingresado con un cuadro febril y una afección pulmonar. Una vez estabilizado, fue trasladado a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento. Entre todas las versiones extraoficiales que circularon, se dijo que la internación tuvo que ver con una descompensación que había sufrido recientemente en el proceso que está llevando a cabo respecto a sus adicciones.

Cabe recordar que el músico había iniciado en 2021, tras ser dado de alta, un nuevo tratamiento contra sus adicciones. “Tuve que secar los platos y al mediodía hice ñoquis para todos mis compañeros, un compa me enseñó”, había revelado el propio Chano sobre cómo eran sus días en rehabilitación. En aquella oportunidad se habían dado a conocer crudos detalles de su cuadro de salud: intoxicación, fiebre y un brote psicótico que alarmó a todo el personal médico.

El representante del ex Tan Biónica sostuvo por aquel entonces que el artista había sido ingresado "por una intoxicación y un pico de estrés". Ya en la unidad de terapia intensiva, el músico habría sufrido un nuevo brote psicótico, lo que provocó el llamado de la Policía de la guardia del sanatorio. "Hasta hace poco permaneció sedado y en terapia intensiva. Tuvieron que medicarlo y hasta esposarlo por el cuadro de excitación que tuvo en la clínica", había trascendido.

En julio del año pasado, Chano tuvo que ser internado y operado en el Sanatorio Otamendi, donde le sacaron un riñón, el bazo y parte del páncreas, luego de sufrir un brote por el consumo de estupefacientes y ser herido por un policía en su casa. "Sólo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental porque así estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas", había manifestado por entonces Marina.

Frente a las cámaras, afirmó que el país está "lleno de madres que no tienen visibilidad que están golpeando puertas y nadie las escucha". "Si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo, él hace 20 años que pide ayuda. Chano había sido baleado en el estomago por un policía que acudió a su casa, ubicada en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz.