¡Lola es hermana mayor! Débora D'Amato fue mamá: "Bienvenida, Charo de mi corazón"

El domingo por la tardecita, Débora D'Amato compartió en sus redes sociales una foto en la que se la podía ver en el living de su casa junto a su hija mayor, Lola; y con la pancita de embarazada en primer plano: "No sabemos de otra cosa más que de felicidad". En horas de la mañana, la periodista entró en trabajo de parto y dio a luz a su segunda hija, a quien llamó Charo.

"¡Bienvenida, Charo de mi corazón!", escribió la periodista desde sus redes y compartió la primera foto de la beba, cuyo parecido con su hermana mayor es asombroso. La beba pesó 3.150 y ambas se encuentran en perfecto estado de salud.

Días atrás, D'Amato reveló también cómo vivió el último tramo del embarazo y cómo cambió su vida tras su decisión de convertirse en mamá: "Paro la bocha, miro a mi alrededor y no puedo creer lo hermoso que es el recorrido caminado. ¡Con aciertos y con desaciertos! Estamos bien: muy bien y en estos últimos 4/5 años ni qué hablar".

"Formo parte de esa nueva camada de familias y creo que fue lo mejor que me pasó en la vida: una revolución hermosa que no la cambiaría por nada en el mundo", reveló antes de dar a luz a su segunda hija, al tiempo que sumó: "Hubo un momento en el que pensé que no se iba a dar. No lo viví como una frustración, pero cuando lo logré gracias a los doctores y a la ciencia, me di cuenta qué maravilloso es poder decidirlo porque, decidiéndolo y todo, es muy difícil. Hay una letra chica que nadie nos cuenta en el día a día".

"También entendí que uno hace lo que puede, no lo que quiere; y está bueno plantearlo de esa manera. Además, la maternidad me enseñó que los de afuera son de palo. Uno tiene que tomar decisiones, aunque uno también escuche y aprenda. Pero las decisiones son de la familia, de estas familias nuevas y maravillosas que existen", advirtió.

Desde BigBang le damos la tan esperada bienvenida a Charo y les mandamos un beso enorme a Lola y a nuestra compañera, Débora.