Lola-Gate: Yanina Latorre contó que su hija viralizó su audio y develó qué pasó con la "estafadora"

En las redes sociales no se habla de otra cosa: Lola M., de 17 años y compañera de colegio de Dieguito Latorre, cobró gran popularidad a raíz de un audio filtrado de Yanina Latorre donde cuenta cómo la joven adolescente se robó los números de las tarjetas de crédito de sus amigas para hacer estrafalarias compras en diferentes locales de reconocidas marcas en el exterior.

Según trascendió, la joven gastó alrededor de 25 mil dólares utilizando los números de las tarjetas de crédito de sus amigas, muchas de ellas extensiones de sus madres. Lola, que comparte el mismo nombre con la hija de Yanina, fotografiaba las tarjetas de crédito de sus amigas cuando ellas se descuidaban y hacía compras en Estados Unidos. La "estafadora" fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y "empezó a gastar” el dinero de los padres de sus compañeras.

En la lista que se viralizó en Twitter, se ve en detalle cuáles fueron los gastos que realizó Lola M.: figuran compras en H&M, Zara, carteras Zadig, cuota del gimnasio, peluquería, collar Tiffany, dos entradas para Tale Of Us, pasaje ida y vuelta a New York, Cabify y Uber, 14 mil pesos en Mercado libre, numerosos Starbucks, compras en Amazon y e-bay, pantalones, chalecos, una noche en el Sheraton, y unos anteojos para el cumpleaños de su amiga Juana ¡con la tarjeta de Juana!.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo primero que hizo fue fotografiar lar tarjetas y luego cargarlas en Paypal, para pagar con tranquilidad y que al momento de entregar su documento quedara a la vista que ella era la titular de la cuenta. "Yo no estoy involucrada porque yo no estafé. Yo no di a conocer nada. Hace 15 días que lo sabíamos y nunca hablamos del tema porque estamos hablando de una menor de edad. No es una compañera de Lola, que ella tiene 21 y esta chiquita 17", detalló este jueves Yanina.

De acuerdo con la panelista de LAM, la adolescente iba al colegio con su hijo y aclaró: "Lo del audio no lo puedo resolver, porque se viralizó y era de mi vida privada. La nena fue al colegio con Dieguito, lo que pasa es que terminó 5to año y todavía no cumplió los 18. Conozco muchísimo a su familia, su mamá no es amiga íntima, pero sí amigota con la que me llevo muy bien y ahora me debe odiar, obviamente, y la entiendo".

Sobre su audio viralizado, Yanina explicó que la llamó su hija cuando estaba pasando Semana Santa en Miami, Estados Unidos, y le preguntó por esta situación. "No recuerdo que estaba haciendo, pero le dije que ahora le mandaba un audio y le contaba. Esto se lo mando a mi hija y casi la mato, porque ella tiene un grupo de mejores amigas y lo reenvió por ahí. No quiero reírme porque es un horror, pero una amiga cumplía años y le hizo un regalo con la tarjeta de esa chica", contó.

Luego de destacar que ella no fue víctima de ningún robo o estafa, continuó: "Es medio cínico todo. Le pregunté a Dieguito si había manera que mi tarjeta estuviera clonada y me dijo que no. La piba compraba carteritas, ropa, cosas en Zara de afuera y online. Y claro, los padres son de un muy buen pasar económico y por ahí tu hija se compra una cartera en Zadig & Voltaire, que es esa marca de moda, o algo en Zara y no te das cuenta".

Sin embargo, la panelista remarcó que la joven de 17 años comenzó a "cebarse" en sus gastos al notar que no "saltaba" lo que estaba haciendo. "Todo lo que conté en el audio me lo contaron los damnificados, no lo inventé. El audio yo se lo mandé a Lola y me olvidé. A mi vuelta estaba tomando un café con una de las mamás del colegio, porque son mis amigas, y la mamá de la nena me reenvía un audio. Al reproducirlo, me escucho y me manda: ´Que lástima Yanina escuchar todo esto y no sé qué.....´. Me hizo una serie de reproches, me aclara que tenía errores de información el audio, si la suma da 18 o 20 mil en vez de 25 mil dólares me parece que no es lo importante, y ahí me calenté", relató Yanina.

Y sentenció: "Le dije ´mirá con todo el amor del mundo te tengo que decir que tu menor problema hoy era yo, que evidentemente mi hija era una infradotada que le pasó el audio a alguien y que empezaron a reenviarlo, creo que acá lo importante no es si fueron dos remeras o una sino el hecho en general, entiendo que sos la mamá y entiendo que el audio está muy explícito´. La mamá de la nena estuvo muy bien. Citó a todas las damnificadas una por una por horarios, le pidió perdón, dio la cara y les devolvió hasta el último centavo. La familia es impecable, cada familia tuvo que hacer la cuenta porque eran muchos meses de tarjetas de crédito y había familias más robadas que otras. Dijeron que la iban a llevar a un terapeuta".