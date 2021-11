Longobardi anunció que deja Radio Mitre: "A veces a las cosas hay que dejarlas ir para no arruinarlas”

Marcelo Longabardi anunció que deja su programa de radio diario “Cada Mañana” después de 21 años de forma ininterrumpida, en diferente emisoras, luego de haber estado al menos tres semanas sin ir directamente a conducir. La forma elegida para contarlo fue una carta que leyó al aire en una participación no mayor a los 30 minutos que tuvo.

“He decido retirarme de la conducción de Cada Mañana, un programa que ha sido y es líder de audiencia en su debut en el año 2001. Muchos amigos me han interpelado para entender qué pasa, cómo era posible que tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera. Después de tantos años el programa sigue siendo líder indiscutido en radiofonía como nunca había sucedido”, reveló Longobardi.

“He trabajado en varios medios y siempre me han echado. Esta vuelta me echo yo, dejar que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática, producto de cuestionamientos personales muy profundos. Todos nosotros aspiramos en la vida a ser algo, a ser líder de algo. No importa de qué. De una radio, fábrica, verdulería o familia. Aspiramos a eso, procuramos ser algo. Tuve el enorme privilegio de lograrlo. Conozco el lado positivo del éxito, del liderazgo y la responsabilidad que esto implica. También conozco cada una de las complejidades de ser líder de algo. He disfrutado mucho de todo esto y en estos 21 años he sido muy feliz. Me parece que 21 años son suficientes”, agregó en otro de los pasajes de su carta que leyó al aire.

“Lo vengo pensando desde los últimos 2 años, pero nunca lo dije”, indicó el periodista y reflexionó: “Uno debe saber ponerse un límite, no debe obnubilarse, creerse o empalagarse. El éxito no es algo eterno, es maravilloso, pero muy peligroso porque es como un demonio. Te engaña, a veces está camuflado”.

Asimismo, agradeció a las autoridades de la radio. “Desde 2013, Radio Mitre me ha confiado el horario más valioso de su programación y creo que he cumplido mi trabajo de una manera apropiada. Devuelvo el programa en una posición de liderazgo absoluto. En un país donde nada termina bien, estoy pensando que algo tiene que terminar bien”, agregó.

Desde hacía tres semanas que el conductor, según le hizo saber a su entorno más cercano, tenía en mente la decisión. La situación en Mitre distaba de ser la mejor luego de varios idas, vueltas y cruces con algunas de las autoridades. Pero también con compañeros de la emisora, como es el caso de Jorge Lanata que se quejaba abiertamente de las demoras para entregar el programa del periodista.

De acuerdo a lo que trascendió, la idea de la emisora es contar con Longobardi en algún formato hasta que se termine su contrato a fin de año, que es además uno de los más altos de todo el grupo. Sin embargo todavía no quedó del todo claro cuál será ese rol. Lo mismo sucede con respecto a su reemplazo. En el último tiempo fue el periodista económico Willy Kohan quien se hizo cargo de la conducción. Pero hora se abre otra cuestión.

Longobardi, en su despedida de su ciclo, también hizo referencia a los cambios que viven en el día a día, que consideró que suceden a una “velocidad cósmica” e hizo foco en la pandemia. “La pandemia es un cambio de época y tiene un gran significado. Yo también quiero cambiar con la época y cambiar es muy desafiante y estimulante. Yo espero que sea inspirador, porque en resumen 21 años de éxito es suficiente éxito, mucho más de lo que yo había imaginado”, dijo.

"Puedo decir con orgullo que 21 años de éxito son demasiados. Uno tiene que saber desprenderse, ser agradecido y asumir el desafio de dejar un éxito. Dejar la zona de confort para sentirse vivo y no enamorarse equivocadamente del diablo. No fui tan importante, pero espero haber sido algo útil. El éxito no es de uno y en algún momento se tiene que devolver... Nadie es indispensable”, cerró.