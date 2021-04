Longobardi intentó explicar sus dichos y Lanata cantó retruco: "Estamos rodeados de hijos de put..."

Después de los fuertes cuestionamientos que recibió por poner en duda la democracia en la Argentina, Marcelo Longobardi utilizó su micrófono una vez más para explicar qué fue lo que quiso decir.

"A propósito de esto, hubo un gigantesco malentendido. No me sacaron de contexto; bueno, un poco sí, pero ese no es el punto. No voy a argumentar que me sacaron de contexto: me expresé mal. Y después me di cuenta. Di por sobreentendido que vienen siguiendo la secuencia respecto al problema de la autocracia y terminé apareciendo y diciendo una cosa, cuando yo en realidad quería decir lo contrario", sumó.

En concreto, el periodista de Radio Mitre sostuvo el martes al aire: "La democracia no es para cualquier país. La democracia requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad y de falta de griterío. Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro".

Por estas declaraciones, el periodista fue denunciado por la legisladora porteña, Victoria Montenegro, ante la Defensoría del Pueblo. "Nunca me pasó que por un malentendido o porque me expresé mal usando unas palabras que no definían lo que quería decir aparecí defendiendo algo que me he empecinado en combatir, en denunciar o por lo menos advertir, que son los riesgos que presenta la deriva autoritaria y autocrática en el mundo y en la Argentina", explicó hoy el periodista.

"Lo que quiso ser una denuncia apareció como una defensa, fue un error y un malentendido abonado por mi modo inapropiado de hablar. Mi comentario del martes es parte de una secuencia de comentarios que hago por lo menos desde hace dos meses, inspirados en acontecimientos mundiales y locales, desde la presidencia de Donald Trump y como eso afectó al mundo", prosiguió.

Longobardi insistió en su pedido de disculpas, aunque argumentó: "Me veo en la obligación de aclarar que no defendía algo, sino que pretendía combatirlo. La frase que usé fue mal explicada, al punto que pareció defender algo que suelo denunciar. De todos modos, está claro que parte del mundo ha experimentado un retroceso en las instituciones democráticas o incluso hasta los procesos electorales, en este deterioro China y Rusia han jugado un papel destacado y los Kirchner también".

"Es una situación súper incómoda. Me salió mal. Generalmente, no me pasa. No soy el mejor hablando, pero trato de que mi cerebro conecte con mi boca y diga lo que pienso. A veces puede salir mal. Salió mal. Hice una conexión equivocada, que sonó inapropiado. Me sentí muy incómodo porque salió lo contrario. Generalmente, no corre en ese programa. Este programa es incuestionable desde el plano de los valores democráticos. Mil disculpas por hablar de manera autoreferencial".

También se refirió al pase que protagonizó con Jorge Lanata, quien no ocultó su sorpresa al aire al escuchar lo que su colega estaba sosteniendo desde una de las radios de mayor audiencia a nivel nacional: "Pasó en el apuro, en el pase con Jorge. Yo no me di cuenta del tema y ayer me di cuenta de que Jorge reaccionó mal. Él me dijo: 'Pero eso es muy fuerte'. Y yo dije: 'Sí, sí, claro'. Me estaba expresando mal, me expresé mal. Me equivoqué en los términos a los que me refería en un asunto tan delicado. Sonó horrible".

"De todos modos, con la introducción a esta explicación, el asunto merece un comentario más extenso de las nueve de la mañana. Yo no pretendo de ningún modo que las personas que se hicieron eco de este malentendido, se hagan eco de lo que va a ocurrir porque eso, por supuesto, los medios y la prensa optan por quedarse con el malentendido y no con la explicación".

Sobre el cierre del programa, Longobardi volvió a hacer el pase con Lanata. "No fuiste lo suficientemente claro, se enredó todo", le cuestionó el conductor de Periodismo Para Todos. "Yo presumí que la gente que estaba escuchando había sobreentendido. Es incómodo aparecer diciendo lo contrario a lo que uno quiso decir. Hace años manifiesto mi preocupación sobre la deriva autocrática de Argentina, hay una serie de elementos que preocupan en materia de libertad y de división de poderes".

"Si alguien pretende presentarme como el protagonista de un golpe va a quedar un poco ridículo. Hasta me da vergüenza tener que aclararlo", sumó, al tiempo que fue interrumpido por Lanata: "Vos cuando hablás tenés que pensar que estamos rodeados de hijos de put... Fue interpretado con mala leche".