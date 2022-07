Los amigos lo tildaron de "pollerudo" y la "China" salió con todo a bancar a Rusherking

La relación entre Eugenia "la China" Suárez y Rusherking sigue viento en popa. Después del viaje familiar a Disney, en el que el cantante compartió mucho tiempo con los tres hijos de la actriz, la parejita regresó a la Argentina y se encontró con un fuerte desplante. ¿Wanda volvió a la acción? ¿Vicuña mandó a sus abogados? No, nada de eso. Ahora, son los amigos del músico los que lo acusaron de "pollerudo" y la ex Casi Ángeles recogió el guante.

El disparador de las críticas fue, precisamente, el Día del Amigo; que encontró a la parejita en Estados Unidos. Desde Miami, el cantante recibió un filoso posteo dedicado por su amigo, el reconocido streamer "El Demente". "Feliz día del amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto. A esta altura, yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo; mi compañero de aventuras. Tomi le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher".

De inmediato, los otros amigos de Rusherking se sumaron al reclamo. "Seguimos buscándolo, hermano. Si sabemos algo te avisamos", disparó Duki. Nobeat, por su parte, se sumó con la arenga del hashtag "#FreeRusher". "QEPD Rushi. Siempre presente", cerró Lit Killah.

Atento a la repercusión del posteo y todavía en Orlando con la "China", el cantante decidió aplacar las aguas: "Ja, ja, ja. Te amo, mi hermano. Perdón, estoy trabajando, te lo juro". Pero eso no fue todo, también le recordó que él también "se cortó" con su pareja: "Vos te fuiste un mes con Lara, ¿y yo me quejé? No, te apoyé, porque es lo que te hace feliz. Qué dolor siento".

Días después, cuando una radio se hizo eco de los reclamos, "El demente" volvió a hablar sobre el tema en su Instagram: "Amigo, no puedo creerlo. Estoy en un Uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de la China, qué flashean". Quien le respondió al instante fue Suárez: "Es verdad. Le dije: 'Elegí: tus amigos o yo'. Y el resultado está más que claro. Ya vamos a hablar vos y yo".