Los "antepasados" de Tinelli y Guillermina: las cinco separaciones más costosas de la farándula

Emilio Disi y Dorys del Valle

Pocas parejas terminaron tan mal como la que componían Emilio Disi y Dorys del Valle, que durante mucho tiempo fue considerada icónica en la farándula.El desastre también incorporó las discusiones por plata. "Cuando se fue, preparó todos los números, hizo todo el desastre económico que hizo y se las tomó y yo no me dí cuenta de nada, entonces algo me pasaba, no hay peor ciego que el que no quiere ver", dijo Dorys También dijo que se fue con una mano atrás y otra adelante, que él le dejó sólo un departamento y que sus amigos tuvieron que prestarle plata para volver a empezar. Elvira, la viuda de Disi, desmintió esta versión: aseguró que el que se fue "con una mano atrás y otra adelante" fue él, que ella se quedó con el 70 por ciento de los bienes registrados y que vació la caja de seguridad, y que se quedó con ocho departamentos. Generalmente en todos estos casos hay dos versiones, y generalmente difieren mucho.