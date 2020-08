Los ausentes, el reclamo de Hendrix y la historia del LSD mal calculado: las perlitas de Woodstock

51 años atrás, en 1969, la primera edición del festival de Woodstock reunió en un hecho inédito a íconos del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Santana y The Who.

El festival fue organizado por Michael Lang, Artie Kornfeld y Joel Rosenman, quienes buscaban recaudar fondos para abrir un estudio de grabación.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Los entretelones no estuvieron exentos de problemas: Bob Dylan no quiso participar y la contratación de los Beatles también se complicó porque el presidente norteamericano Richard Nixon no quería que John Lennon ingresara al país. The Doors y Led Zeppelin también declinaron tocar.

Los Rolling Stones tampoco estuvieron presentes: a poco tiempo de la muerte de su ex guitarrista Brian Jones, con un disco (Let it Bleed) en plena grabación y Mick Jagger filmando la película Ned Kelly, simplemente no era un buen momento.

Las performances también presentaron particularidades. A pesar de lo icónico de la actuación de Jimi Hendrix -durante la cual tocó el himno estadounidense-, sólo fue presenciada por 30 mil personas ya que eran las 9 de la mañana de un lunes y mucha gente ya se había ido: en su punto más alto, el público rondaba las 400 mil almas.

"Cuando llegó nuestro turno, había medio millón de personas dormidas. Y sucedió este momento que nunca olvidaré mientras viva: un cuarto de milla hacia la oscuridad, un tipo prendió su encendedor y escuché 'no te preocupes, John, estamos con vos'. Toqué el resto del show para él", recordó años después John Fogerty, líder de Creedence.

Joan Baez, por su parte, hizo su show con un embarazo de seis meses, mientras que la actuación de The Grateful Dead terminó antes de lo previsto a causa de la sobrecarga de los amplificadores.

Paralelamente, el cantautor John Sebastian no estaba en la grilla inicial y había asistido como espectador, pero terminó siendo convocado de urgencia para tocar y hacer tiempo mientras llegaban artistas atrasados.

Y Santana tomó LSD calculando que el efecto ya desaparecería para el momento de subir al escenario, pero terminó siendo llamado antes de lo previsto y tocó en el pico alucinatorio: tiempo después, aseguró que mientras actuaba estaba convencido de que su guitarra era una serpiente.

Dos personas murieron durante el festival: un hombre falleció por sobredosis de insulina y otro atropellado por un tractor mientras dormía. Al mismo tiempo, dos mujeres entraron en trabajo de parto.