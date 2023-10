Los carpetazos de Tinelli a Zaira por su "renuncia exagerada": la abultada cifra en dólares y "pedidos de cabezas"

Se pudrió todo. Después de que Constanza "Coti" Romero denunciara en vivo que Zaira y Wanda Nara estaban en el Bailando por un sueño por "chupar pitos", la modelo pegó el portazo y decidió renunciar a su participación en el streaming del certamen de baile. Indignado por la reacción de la ex La Peña del Morfi, Marcelo Tinelli la acusó de ser una "exagerada" en vivo y horas después desde el riñón del canal difundieron la abultada cifra en dólares que Zaira cobraba por ir sólo una vez por semana al estudio. ¡Carpetazo!

La contratación de la hermanita menor de Zaira no era directa. La marca Style Store es la que costeaba el millonario contrato de la modelo, a cambio de promocionar sus productos durante el streaming del programa. Lo llamativo del caso, es que hasta el momento de su renuncia, nadie sabía cuánto ganaba la menor de las Nara y fue Yanina Latorre, de las huestes de LAM, quien hizo pública la información.

"Ella (por Zaira) estaba una vez por semana, los martes, contratada por la empresa que se llama Style Store que pauta en el streaming del Bailando. Encima ganaba muy bien, cuatro mil dólares por mes por ir cuatro veces al mes a boludear al Bailando. Mientras están al aire tienen que ir chiveando la pulserita, el relojito y todo lo que se ve", detalló la panelista de Ángel de Brito.

Después de difundir los detalles del abultado contrato de la modelo, desde LAM denunciaron que la hermana de Wanda había exigido que la bajaran a la ex Gran Hermano del certamen por sus violentos comentarios. "Zaira habló con el dueño de la marca y le dijo: 'Si está esta piba (por Coti), yo no vuelvo más'", reveló el propio De Brito en su programa.

"El dueño de la marca llamó a la producción y dijo: 'Si no la rajan a esta piba, Zaira no vuelve más'. ¿Qué le dijo la producción? Coti sigue. La empresa banca a Coti", prosiguió. Pero eso no fue todo. Latorre cantó retruco y denunció: "No es la primera cabeza que pide Zaira. Está todo bien. Es feo decir 'chupar pitos', pero es una chica que va a trabajar y pone condiciones que es dejar sin laburo a gente".

En vivo, Latorre la acusó a Zaira de haber bajado a Alicia Barbasola (pareja de Andrés Nara) del certamen de baile. "También pidió que no vaya Paula Chaves. Hoy pidió que la rajen a Coti. Pedir que rajen a tres personas me parece un montón. La producción de Showmatch se calentó y van a empezar a contar todo. Dicen que hay un montón de cosas que pidió que todavía Marcelo no se anima a contar", sostuvo Latorre y blanqueó así la vendetta del conductor contra Zaira.

Atenta a lo que sucedía en vivo, Zaira recogió el guante y contraatacó desde Twitter. "Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me bajé porque lo que pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira. Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras", disparó.

El propio conductor manifestó también en su programa el malestar por la renuncia de Zaira que, según él, se enteró en vivo cuando la producción puso en pantalla el tweet con la renuncia de la modelo, mientras Coti ensayaba un rarísimo pedido de disculpas por sus dichos. "Ah, no sabía", expresó antes de leer el tuit con el cual Zaira informaba su decisión.

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa 'Bailando por un sueño'. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa", fue el mensaje de la hermana de Wanda.

Ante la supuesta sorpresa del conductor, este le preguntó a Ángel de Brito si sabía algo del tema, teniendo en cuenta su posición al frente de LAM. "Me enteré por el tuit porque a ninguno nos escribió Zaira. Me parece un poco una sobrerreacción a lo que diga un participante, o un chico que está ahí arriba", opinó. "Perdón, ¿esto es por lo de los pitos que dijeron ayer?", quiso saber Marcelo. "Claro, por chupapito", le respondió el conductor de LAM.

La calentura de Tinelli se verá plasmada en el programa que saldrá al aire el viernes por la noche y que ya fue grabado. Según trascendió, el conductor realizará un duro descargo contra la modelo y, al parecer, expondrá todos los pedidos y condiciones que la hermanita de Wanda puso para asegurar su presencia en el certamen de baile.