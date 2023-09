Maxi Giudici, la interna con Juliana y la denuncia de su entorno: "Lo usó"

Gran Hermano se volvió foco de noticia en los últimos días y no por motivos positivos, sino por cómo impactó en la salud mental de los participantes. De la última edición, fueron tres lo ex hermanitos que mostraron diversas problemáticas de depresión y ataques de pánico; pero la gota que colmó el vaso fue el intento de suicidio de Maxi Giudici, que abrió una nueva polémica: la interna con su ex novia Juliana Díaz, la competencia por ingresar al Bailando y sus allegados, que tiran más leña al fuego en su contra.

Es que hay una realidad: de los 18 participantes del reality, no todos pudieron seguir en el camino de la fama y trabajar en los medios de comunicación. Algunos se encuentran sobrepasados de propuestas laborales y otros, deben continuar con la vida que tenían antes de ingresar a Gran Hermano, aunque les cueste aceptarlo. Y ahí, es donde se alojó el problema.

En el caso de Giudici, el viernes atentó contra su vida: consumió pastillas y alcohol en medio de una profunda crisis personal, y producto de la frustración por no estar convocado en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli. Para peor, en una entrevista con Ángel de Brito, comentó que en cierto punto le generó “envidia” ver que cuando era novio de Juliana, ella se encontraba siendo parte del show y con más trabajo y presencia en los medios que él, por lo cual no encontró otra salida.

Y tras hacer esa fuerte declaración, estalló una bomba que hizo ver que la crisis en la pareja fue lo que le afectó, además de no poder hallarse en un programa de televisión y principalmente en el Bailando por un Sueño. La pelea interna que se armó entre el Cordobés y la “Tini” –como le decían en el reality- comenzó con indirectas de ambos lados y terminó de la peor manera: acusaciones, celos y una pareja que se mostró sumamente tóxica.

En principio, lo que generó malestar en Díaz fue que cuando Giudici contó las horas siguientes a querer quitarse la vida, le dedicó todos los halagos y la suerte de poder estar vivo a Alexis Quiroga, que llegó a tiempo para poder trasladarlo a un hospital; y no sólo eso, sino que le brindó todo su apoyo en los días posteriores. Tras escuchar aquellas declaraciones, la ex participante de la casa más famosa apuntó con todo a su ex pareja y aseguró que le parece “tristísimo” lo que declaró, simplemente porque ella no quiso continuar en la relación.

“Escucharlo ayer en la tele diciendo ‘Mi único héroe, o con la única persona que hablo es con el Cone, y que me desplace de la manera en que lo hizo, simplemente porque no quiero estar en pareja con él, me parece tristísimo”, apuntó. “Me parece tristísimo que dos días después de haberse querido quitar la vida esté pidiendo por favor meterse en un programa de televisión. Él tiene que estar medicado, tiene que estar acompañado, que lo ayuden. Su cabeza todavía no está bien. El objetivo de Maxi es el Bailando y, si me das a opinar, me parece una locura, porque al otro día (de querer suicidarse) seguía con los mismos pensamientos”, explicó la ex Hermanita.

Y sin dudarlo, eso fue lo que hizo ver que la crisis entre Juliana y Maxi pasa por otro lado: los celos que se tienen ambos, y el egoísmo de que si progresa uno, el otro no puede hacerlo. Así lo dejó en evidencia el oriundo de Córdoba, tras admitir que sentía “celos” de que a su entonces novia le esté yendo bien y a él no. Pero ahora, como si fuera poco, hizo un comentario en una publicación en Instagram sobre un video de Díaz donde habla de él y señaló con todo contra ella. El film en cuestión, mostraba una espeluznante declaración que hizo ella en la pista del Bailando, comentando que Giudici le había manifestado que probará quitarse la vida otra vez.

“La última vez que hablamos, no importa que estemos separados, que pase lo que pase, yo quiero que él tenga nuevamente las ganas de vivir y que no sea como el otro día (el viernes) que me decía ‘no me salió esta vez, pero ya me va a salir’ y a mí eso me parte el corazón. Así que le deseo mucha luz”, dijo. Y sin ningún tipo de filtros ni problemas, el ex Gran Hermano escribió en aquella publicación un comentario señalando que todas las declaraciones de su ex novia las hace simplemente para que él no pueda estar en el programa de baile. “¡Eso es mentira! ¡No quiere que me metan en el certamen nada más!...”, expuso.

Desde el viernes que sucedió el intento de suicidio de Giudici que lo único que se habla a la hora de referirse a él es sobre su salud mental y los motivos por los cuales intentó tomar esa drástica decisión. Aun así, su objetivo de vida por el momento es entrar al Bailando sin importar lo que digan los demás o lo que suceda a su alrededor. Ahora, resta saber si a mediados de octubre, como confirmó De Brito, ingresará con una pareja al certamen de baile o si se le dará otra oportunidad en los medios de comunicación.

“Lo usó” opinó Juan Reverdito sobre la actitud de Juliana Díaz con Maxi Giudici

Los ex participantes de Gran Hermano están viviendo un momento crítico: Constanza Romero señaló en varias ocasiones violentarse a sí misma por una severa depresión, Tomás Holder expuso sus ataques de pánico y ansiedad en plena televisión argentina y ahora Maximiliano Giudici intentó quitarse la vida. ¿Cuáles son los motivos? En principio, la exposición tan repentina que tuvieron y, en otro lugar, que las posibilidades de trabajo en los medios no son para todos sino para algunos pocos.

En el caso de Maxi Giudici, bien aclaró cuáles fueron los motivos que lo llevaron a esa decisión: la frustración de no poder ingresar al Bailando, su separación con Juliana Díaz y las pocas oportunidades laborales que le surgieron, mientras veía que muchos de sus ex compañeros estaban sobrepasados de propuestas laborales.

Pero uno que intentó lucharla en los medios de comunicación y que hasta se postuló para el Bailando y no lo consiguió, por ende la tiene muy clara en pelearla y tener que volver a su anterior vida, es Juan Reverdito que no perdió la ocasión y opinó de lo que le pasó al oriundo de Córdoba. Sin dudas, le echó toda la culpa y responsabilidad a “Tini” de Gran Hermano.

Al hablar sobre el intento de suicidio del ex participante, manifestó: “Creo que cuando lo toman de boludo a una persona y lo usan, como hizo la ex pareja, lo tiran abajo. Igual, eso no justifica que haya tomado lo que tomó”. Y agregó: “Maxi también está rodeado de chicos a los que les está yendo muy bien, como El Cone (Alexis Quiroga) y Nacho (Castañares), y ve que están facturando, que están laburando y por ahí psicológicamente a él le afecta un poco porque quiere estar en esos lugares”.

En esa misma línea, analizó: “Hay que tener un poco los pies sobre la tierra y entender que antes de entrar a Gran Hermano, nosotros teníamos vida. Yo sigo teniendo mi vida y si aparecen cosas, bienvenido, y si no aparecen, sabés que tenés tu vida anterior”, haciendo hincapié a su labor como conductor de Taxi.

“Gran Hermano es una experiencia única. Yo escucho que atacan al reality, la verdad es que es una experiencia única pero lo que pasa es que todos piensan que entras a Gran Hermano y salís como que te salvaste para toda la vida y que te compras una casa, dos departamentos, y no es así”, concluyó.