Los cinco tips de Wanda Nara para sumar "matrimillas" y terminar de humillar a Icardi

No para. Después de que Mauro Icardi decidiera cerrar su cuenta de Instagram tras un nuevo y fallido intento de reconciliación en Buenos Aires, Wanda Nara recogió el guante y disparó con munición pesada contra el padre de sus hijas menores: Francesca e Isabella. De los "mensajitos sospechosos", al "que se vaya el domingo con los chicos y me deje tranquila en casa" que le dedicó.

Pese a que convivieron durante algunos días bajo el mismo techo de la fastuosa mansión de Santa Bárbara, lo cierto es que la empresaria se encargó de aclarar en las últimas horas que están separados desde el mes de octubre y que la escapadita romántica a las Islas Maldivas "fue un último intento".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Icardi, descolocado por el nuevo acercamiento público de su mujer con L-Gante con él todavía en la Argentina, decidió cerrar su cuenta de Instagram de forma intempestiva. Y, en respuesta al fuerte gesto 2.0 del delantero, Wanda prendió el ventilador y publicó una catarata de filosas preguntas irónicas; todas y cada una de ellas dirigidas a Icardi.

Se tatúa tu nombre, ¿suma o resta?"

Ventila intimidades por Instagram, ¿suma o resta?"

Te invita a una playa paradisíaca, ¿suma o resta?"

Sube una foto con vos con un mensaje romántico, ¿suma o resta?"

Le encontraste mensajitos sospechosos, ¿suma o resta?"

Fiel a sus reflejos empresariales, Wanda no tardó en comercializar esta nueva crisis con Icardi. ¿Cómo lo hizo ahora? Netflix la contrató para promocionar Matrimillas, la comedia romántica protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujín.

El concepto de la peli es simple: una pareja puede "medir los favores" que se debe a través de la tecnología y luego canjearlo en concepto de "matrimillas". Ni lenta, ni perezosa; Wanda firmó un contrato para grabar un video en sus redes sociales con tips para tener "más matrimillas", justo el día que anunció su (nueva) separación de Icardi.

Los cinco tips de Wanda Nara para sumar "matrimillas" y terminar de humillar a Icardi

"Les voy a dar cinco tips para sumar matrimillas conmigo", arranca la empresaria, en el video que compartió en sus redes sociales.

1. Regalame un viaje: "A donde sea, pero sola. Si querés hacer la mejor todavía y sumar el doble de matrimillas, invita a mis amigas.

2. "Otra cosa que suma muchas matrimillas es que me invites a vivir con vos, pero en pisos separados. Podemos vivir en la misma torre si querés, pero en dos departamentos diferentes"

Luego de terminar la oración, Wanda no pudo contener su risa. ¿El motivo? Cada vez que viaja a Turquía, se hospeda en un departamento alquilado en el mismo edificio en el que vive Icardi.

3. "Si encima me decís que el domingo viajás, pero no viajás solo: viajás con todos los chicos y a mí me dejan en casa tranquila mirando la tele y haciendo todo lo que quiero. Y sin mirar si estoy conectada o estoy pasando mucho tiempo en Instagram".

4. "También sumás muchas matrimillas si me invitás de viaje y en ese viaje te dedicás a sacarme fotos y contenido para mis redes sociales".

5. "Otro que suma muchísimo es que no invites por un año a mis suegros a mi casa".