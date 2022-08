¡Los cuernos con la China no se olvidan! Wanda confirmó que se separó de Icardi: “No puedo más”

Los rumores crecían y crecían. Ella negaba. O hacía que negaba. La realidad era otra. Y aunque hace pocos días, Wanda Nara afirmó que vino a Argentina por compromisos laborales, la realidad era que venía a finalizar el divorcio con Mauro Icardi. La noticia fue confirmada luego de que se filtrara un audio en el que ella reconoce que su relación con el futbolista del PSG está terminada.

Hace pocos días, Wanda llegó al país para cumplir con un contrato que tiene con Telefe. Por eso debe participar en el nuevo ciclo de entretenimientos conducido por Natalia Oreiro y llamado ¿Quién es la máscara?, un formato mundial en el que distintas celebridades se ocultan con máscaras y trajes y compiten desplegando su canto.

Lo cierto es que más allá de esos miles de dólares que ganará por la participación en dicho programa, la mediática llegó a Buenos Aires para darle una puntada final a la división de bienes con el delantero y así firmar el divorcio. En LAM, dieron a conocer el audio en el que Wanda dice: “Estoy haciendo el divorcio”. Se terminó.

En la grabación completa, que según explicaron se la envió a una empleada que vive en el país, Nara le cuenta: “Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Y continuó en el audio, en un reclamo a la empleada, que había realizado una denuncia televisiva: “Lo que no puedo creer es que hables así y que digas esas cosas en la tele. Vos dijiste que no eras así y siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad es que no entiendo por qué si siempre te ayudamos con todo lo que necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir, no me parece que sea la manera ir a pedirlo en la tele”.

De esa manera, la rubia confirmó lo que ya era mucho más que una sospecha. Desde hace meses, ya no se muestra públicamente con Mauro en París. Tampoco realizó ninguna publicación en sus redes sociales y no volvió a ponerse el apellido Icardi. Por su parte, el delantero cambió su foto de perfil y borró todas las fotos que tenía con su ahora ex pareja.

La crisis matrimonial se desató en octubre del año pasado cuando Icardi le blanqueó a Wanda que había tenido un encuentro sexual con Eugenia La China Suárez, cuando ella se había ido con Zaira a la semana de la moda en Milán. Durante ese fin de semana, mientras estaba al cuidado de las hijas de la pareja, Francesca e Isabella, el futbolista se escapó hasta un hotel parisino y visitó en una habitación a la ex de Benjamín Vicuña.

Esa noche, y siempre según el relato de Wanda (quien luego de descubrir los chats, hizo público el affaire entre su marido y la China, y la llamó “zorrita”) le pasó toda la información a Yanina Latorre y aseguró que Icardi solo se había besado con Eugenia porque durante el encuentro sufrió de “impotencia sexual”.

Lo cierto es que, además del encuentro, Nara encontró fotos y videos hot entre la China y su marido. También diversos mensajes subidos de tono. La traición ya era un hecho. Y luego de un tiempo separados se dieron una segunda oportunidad. Desde entonces pelearon por salvar su matrimonio. Pero era tarde.

Las peleas se volvieron una constante. No había forma de restaurar la confianza. Mauro cerró y volvió a abrir sus redes sociales en diversas oportunidades. También permitió que Wanda le revisara su WhatsApp y su Telegram. Pero la cosa no funcionó por más que hubo viajes, propuestas románticas y cientos de miles de euros en regalos. Para Wanda, los cuernos con la China son imposibles de olvidar.