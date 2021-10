Los "cuernos" de la China a Vicuña con un galán de ATAV y su actual romance con Nicolás Furtado

El escándalo que generó Wanda Nara luego de hacer público que su marido Mauro Icardi y Eugenia Suárez intercambiaron mensajes a través de Telegram y que la actriz habría intentando seducirlo desató un vendaval de críticas, enojos y una separación multimillonaria. Pero falta más.

Ahora salieron a la luz los verdaderos motivos de la separación de la China y Benjamín Vicuña hace poco más de dos meses. Al parecer, la crisis del chileno y Eugenia llevaba muchos meses. Y no estaba vinculada solamente a las andanzas de él sino que ella también dedicaba tiempo a seducir cada vez que estaba fuera del radar de su esposo.

La primera en contar qué sucedió cuando la China y Vicuña decidieron separarse fue Yanina Latorre. "Ella lo cornea a él, él la descubre con un actor mega conocido. Protagonista de un gran éxito", anunció, en un vocabulario simple, la panelista. Y agregó: "Vicuña descubre la infidelidad por teléfono, ella no lo niega. Es que un actor con el que habría un vínculo, conocido de él".

A esos datos, Latorre le sumó más información: “El tercero en discordia está casado con una actriz y la mujer del actor se enteró. Se perdonaron los cuatro. No voy a decir el nombre, porque siguen juntos y hay niños de por medio. Él era su amante. Fijo y durante mucho tiempo".

Por último, la esposa de Diego Latorre develó: "Ella le pidió perdón a Vicuña y se amigaron. Entonces él le compró la nueva casa, pero ella reincidió con el actor, se ve que había fuego. Por eso ahí él le dijo: 'Ponete media pila, China, te acabo de comprar la casa y me seguiste cagando con el tipo'. Y ahí fue cuando ella le dijo: 'si no te gusta nos separamos', y ahí se separaron”.

Pero Latorre sumó otro tipo de información. Y agregó que, una vez instalada en España, Suárez empezó a salir con otro acto. “Ella sale con un galán Uruguay. Pero también es libre. Conoce a otros. Pero el hombre con el que sale la China ahora, entre otros, es Nico Furtado. No están de novios. Es un touch and go. Ella también está con un jugador de fútbol”.

En tanto, Pía Shaw dijo sobre el flamante noviazgo de la China: “La historia de la China con Furtado no es nueva, viene de Buenos Aires. Benjamín Vicuña se enteró ayer, cuando le preguntó de Icardi y ella le respondió que estaba saliendo con Nico Furtado. Se lo confirmó por mensaje”.

Por su parte, el actor que le dio vida a Diosito en El Marginal se instaló en Barcelona donde graba una tira española. Como estaban a pocos kilómetros, el uruguayo y la China tuvieron un par de encuentros. Durante los Premios Platino, Furtado la pasó mal porque se encontró con Vicuña. Incluso compartieron un partido de fútbol juntos.

Más allá de esa relación informal entre la China y Furtado, todos se preguntan quién es el galán que originó su separación con Vicuña. Todos los caminos conducen a una sola persona. Tal como sucedió con el chileno y con Nicolás Cabré, con quienes tuvo sus relaciones más largas y serias, Eugenia conoció a ese hombre en su trabajo.

En 2019, las largas jornadas de grabación de Argentina, Tierra de Amor y Venganza crearon fuertes vínculos entre todos sus integrantes. El éxito relajó a todos. Aunque la China y Vicuña compartían cartel en la novel de El Trece, nada impidió que ella comenzara a forjar algo con uno de sus compañeros. Y justamente, él era uno de los galanes de la tira.

Raquel y Aldo fueron una de las parejas más queridas por el público. La China hacía de la polaca y Gonzalo Heredia era el encargado de darle vida al argentino que se enamoraba de ella. Al parecer, esa relación traspasó los libretos de ATAV. Al mismo tiempo, comenzó la crisis con Vicuña y las peleas eran comunes en los estudios de Don Torcuato.

Incluso, y tal como contó BigBang en aquel entonces, fue el propio Vicuña quien levantó el teléfono para pedirles a los guionistas de la tira –Leo Calderone y Carolina Aguirre- que “le quitaran pasión” al arco narrativo de la pareja protagónica de la “China” y Gonzalo Heredia.

En efecto, el romance entre Raquel y Aldo tuvo sólo tres encuentros amorosos a lo largo de los 177 capítulos que se emitieron. El personaje de la “China” se fue corriendo cada vez más, al punto que su historia central pasó a ser la de la lucha de la polaca contra la red de trata en el país.

Si bien la historia comenzó con dos parejas protagónicas fuertes, con el correr de los capítulos fueron Delfina Chaves (Lucía) y Alberto Baró (Bruno) quienes encabezaron la línea romántica más fuerte de la trama. En torno a ellos giró y gira el resto del elenco, Heredia y la China incluidos.

Más allá de los esfuerzos de Vicuña, por entonces las cartas ya estaban sobre la mesa. Los encuentros de Gonzalo y la China parece que se daban en camarines. Y también, según el relato de ex compañeros, fuera de los horarios laborales. Por entonces, hubo un escándalo entre Brenda Gandini y Heredia. Por supuesto, vivieron una crisis dura con el actor. Pero, después de ver una foto de la fiesta de despedida de ATAV (que publicó Anita Pauls) en la que se los vio a Suárez y a Heredia, abrazados, bailando, mientras ella le habla al oído, Gandini lo echó de su casa.

Sin embargo, Brenda lo perdonó. Al poco tiempo hubo reconciliación y se prepararon para encarar la temporada teatral de Desnudos (que ahora volvió a la cartelera porteña). Con la pandemia de coronavirus, cualquier tipo de relación con Suárez quedó en el olvido. Aunque muchos rumores indican que la China y Heredia se reencontraron en secreto este año, Vicuña lo descubrió y por eso decidió ponerle un punto final a su relación con la actriz.