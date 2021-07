Los descuidos de los famosos: desde los platos de Moria Casán al desorden de Luisana Lopilato

Moria Casán despertó risas y todo tipo de carcajadas entre sus seguidores a raíz de una llamativa postal que compartió en las redes sociales. En la imagen se la puede ver a La One en una escena no tan habitual para ella: lavando los platos junto a Pato Galmarini, el suegro de Sergio Massa, con quien está viviendo un apasionado romance. "Sho en trance #DOÑA. Lavando un #plato. ¿"A lo que he shegado" vio? Secuencia y consecuencia del #CRUSH​", escribió.

A la diva se la puede ver posando, vestida completamente de negro y sosteniendo un plato de color blanco con una mano y una esponja sobre la otra en la bacha de la cocina. Lo cierto es que sus seguidores no tardaron en darse cuenta de algunos detalles de la fotografía. Por ejemplo, la canilla estaba cerrada y no salía agua para lavar los platos.

Otros fueron aún más minuciosos e hicieron principal hincapié en el purificador de agua que se ve en la fotografía. "Cámbiale el filtro al purificador", le sugirieron. De esta manera, Moria se sumó al club de los famosos que ante tanto posteo en las redes sociales, dejaron ver cosas que no debían salir en las fotos. Desde cuestiones intimas como consoladores, hasta descuidos del orden y elementos de la casa rotos.

Perro haciendo caca en el jardín

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia son dos de los actores más queridos en la televisión y el cine argentino. Ambos se encuentran casados desde hace tiempo y, como fruto de su relación, ya tienen dos hijos: Eloy y Alfonsina. Hasta ahí nada del otro mundo. Sin embargo, hasta no hace mucho la actriz compartió una postal casera con motivo por el festejo de sus cumpleaños, en la que se la puede ver junto a su marido, su hija y su mascota, defecando de fondo.

Chivos donde sea y cuando sea

Silvina Escudero y Vanina Escudero aprovecharon las redes sociales para publicar un "chivo" de una marca de maquillajes. Sonriendo, mostraron "su canje", pero no se percataron de un gran detalle. Las hermanas se sacaron la foto en el baño y detrás de ellas se puede ver el inodoro. Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en hacérselo saber.

Karina Jelinek y su desayuno recién comprado

La modelo se despierta todas las mañanas y se saca una foto en el ascensor para mostrar su outfit. Pero muchas veces se olvida de sacar del plano ciertas cosas que quedan bastante mal en la captura. "Buen día angelitos", escribió junto a una foto de ella en el ascensor. Detrás se puede ver una cartera y hasta tres vasos de una reconocida marca de café en el piso.

Una vida llena de lujos, sin importar el costo

Wanda Nara ostenta todo lo que tiene, se rodea de gente top y va a lugares carísimos. Pero parece que sigue teniendo ciertas actitudes de "chica de barrio". Muchas veces se saca fotos y se olvida de ocultar ciertos detalles: a pesar de que muestra su carísima remera de Dolce & Gabbana, no se toma el trabajo de guardar las cajas de zapatos.

Que falte todo, menos el vino

A Nazarena Vélez le encanta sacarse fotos y publicarlas en sus redes sociales. Pero a veces sus seguidores le marcan ciertos detalles. Años atrás se tomó una foto junto a su padre y detrás salieron varias botellas de vino. Obvio que sus fanáticos no tardaron en hacer chistes al respecto.

Un fondo muy decorado

Magui Bravi también es una fanática de las selfies y de las fotos frente al espejo. Pero a veces esto le juega en contra. Hace un tiempo publicó una foto luego de una clase de baile. A pesar de que quiso ser el centro de los comentarios, sus seguidores se concentraron en otro detalle. ¿Qué fue lo que se olvidó de "sacar" del plano"? Los lentes, el matafuego y el pantalón colgado del espejo.

Carilinas, cremas, afeitadoras y gotitas para ojos

Luisana Lopilato también protagonizó una "selfie" comprometedora. Durante su embarazo de Elías, se sacó una foto frente al espejo y dejó ver todo lo que comparte en el baño con Michael Bublé. Cremas y afeitadoras por un lado. Carilinas por el otro. Claramente cada uno tiene su espacio, como para no generar ninguna guerra interna.

Pero esta no fue la única perlita que protagonizó la ex chica Cris Morena. En el día de la madre del 2015 le regalaron un súper desayuno para festejar y se olvidó de sacar del plano todo lo que tenía en el mueble de atrás: gotitas para ojos y un encendedor.

Un consolador a la vista de todos

Shakira se sacó una foto para mostrarle a sus fanáticos cómo logra pintarse las uñas de los pies, pero un supuesto juguete sexual se coló en la imagen y desvió todas las miradas. La artista colombiana intentó compartir un momento con sus fanáticos pero lo que atrajo su atención fue otra cosa: un objeto colocado en la parte inferior de una mesa ¿Es un juguete sexual? Esa respuesta solo la pueden responder la colombiana y su marido Gerard Piqué.