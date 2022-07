Los detalles de la amenaza de Daniel Vila a Jorge Rial: insultos, intimidación y violencia

Lunes por la tarde. En uno de los cortes de Argenzuela, el programa que se emite por C5N, el teléfono de Jorge Rial suena. En el identificador se lee Daniel Vila, el dueño del multimedios América. Hace un rato, el conductor y sus panelistas contaron información sobre los cambios en la programación del canal de Palermo, del focus group a Florencia Peña, de la supuesta partida de Alejandro Fantino y del incesante rol de Mariano Iúdica.

Nadie esperaba lo que estaba por suceder. Cuando Rial atendió la llamada, el empresario, que también es socio de la empresa de energía Edenor lanzó el primer insulto. Luego siguió con una catarata de amenazas que duraría dos minutos. Durante todo ese tiempo, el conductor, que había puesto el celular en altavoz, y sus compañeros no podían creer las frases violentas que lanzaba el marido de Pamela David.

En la mañana de hoy, durante el pase radial con Gustavo Sylvestre en Radio 10, Rial habló sobre las amenazas. “A Daniel Vila lo conozco muy bien. Trabajamos durante 20 años juntos y pasamos de todo. Pero me sorprendió el momento y la manera. Sobre todo que un importantísimo empresario de medios, cuyo valor más grande es la defensa de la libertad de expresión y la posibilidad de informar, rompa todo eso y amenaza por información que estábamos dando. Estábamos contando la actualidad de un canal de televisión. Ese día también hablamos de otros dos canales más. Y no me llamó nadie de Telefé o de Canal 13 para quejarse. El único que me llamó fue él para amenazar. Y de una manera muy violenta”, afirmó.

Y continuó: “He recibido amenazas en otras oportunidades. Pero esto fue muy violento. Que en este caso, en un corte, aparezca en el teléfono el nombre de Daniel Vila, lo atiendo porque lo conozco y sabía que no era para felicitarme. Primero me dijo: ‘Hijo de puta. Sos el hijo de puta más grande’. Cuando escucho eso, inmediatamente me pregunto: ¿qué hago? Y lo puse en altavoz. Estaba con mis compañeros de panel y con los técnicos del canal. Todo quedó grabado porque se graban los cortes”.

En tanto, sobre el momento en el que escuchó los insultos, el periodista relató: “Instintivamente lo pongo en altavoz y las caras de mis compañeras era increíble. Pocas veces vi gente poniéndose blanca. Hablaba de ‘hijo de puta’, de ‘traidor’… me dijo: ‘Te maté el hambre’. También me dijo: ‘Fracasado’. Y también dijo: ‘Por eso todo el mundo habla de vos. Sos un hijo de puta’. No me dejó meter una sola palabra. Salvo una, que en un momento le dije cuando me dijo fracasado, le dije: ‘Pero Daniel, en este momento, en C5N le estamos ganando a tu canal’. No me escuchó obviamente. Seguramente buscaba pelearse. Pero lo de ayer fue una amenaza de parte del dueño de un multimedio y de la mitad de una de las empresas de energía pública porque es socio dueño de Edenor. No es un cuatro de copas. Es un tipo muy poderoso. Y sobre todo apuntó a su rol de empresario de medios”.

En ese sentido, el conductor de c5N dijo: “Y me pregunto algo: Si amenaza a un periodista de otro medio, ¿cómo será para adentro? Yo la sé la respuesta. Si tiene la absoluta libertad para apretar e insultar a un periodista de otro canal. Tengo las respuestas. Ayer me contestaron todos los compañeros de América que me llamaron. Nosotros estábamos hablando de programación. No nos metimos con nada. Pusieron una foto de Agustín Vila con su mujer en Ibiza. Es mayor de edad y no había nada raro. Evidentemente hay molestias y molesta la salida al aire del programa. Él también creyó que me enterraba. Yo fui caballero con él. Le di la mano y me fui. En el medio, 10 años antes, cuando pasaban a planta a todos y dejaban de ser contratados, si yo quería me hubiese quedado con el canal. Y sin embargo, fui y le firmé. No le cobré nada. Y Manzano siempre me lo agradece. Es el único”.

Y agregó: “Ahora se acabó todo el agradecimiento, el cariño, el como construimos el canal con Intrusos. Se acabó todo ayer. Estoy pensando si voy a llevarlo a la Justicia. Me dijo que me iba ir a cagar a trompadas y le dije que viniera. Yo soy un tipo público. A la mañana estoy en la radio y a la tarde en el canal. Por eso ayer me tomé el día hasta que me cayó la ficha y me di cuenta que quien me está amenazando es un tipo que es el dueño de uno de los grupos de medios más importantes del país que amenaza a un periodista”.

En tanto, sobre una probable denuncia judicial, Rial contó: “Hoy hablé con Cuneo, mi abogado. Me llamó gente de la Justicia también. Fue muy violento. Creo que si estaba ahí, me cagaba a trompadas de verdad. Me llamaron algunos de los socios también. Lo lamento porque lo conozco, porque estuvimos juntos 20 años, sacamos el canal adelante. En todo caso, el llamado tenía que ser de otra manera. Me tendría que haber dicho: ‘Jorge, estoy por vender el canal y esto que contás erosiona una posible venta’. Que es uno de los factores. Hablé con uno de los posibles compradores y no cayó nada bien. Solo informo porque tiene quilombos. Durante muchos años, este grupo fue el centro de la información y nadie los apretó. Ahora estamos hablando de frivolidades. De Florencia Peña y su focus group, de Fantino y de Iúdica. Nada personal”.

Y enseguida recordó: “No hablé más con él desde el día que me fui. Nadie me llamó. Aunque durante años nunca falté y hasta fui enfermo. No hubo solidaridad. Ni un llamado cuando lo necesité. Cuando ven que estoy volviendo, me tiran a matar. Ya me hicieron una jodida cuando estábamos a punto de volver al aire y estábamos arreglando con Estefi Berardi y desde el canal me dijeron: ‘No te vamos a dar nada’. Ahora fue una amenaza”.

Luego, Rial recordó otro episodio violento que vivió en América por parte del hijo de Vila: “Él esperó al corte. Si estaba en vivo, lo ponía en altavoz. Y está todo grabado y tengo 10 testigos. Lo saben todos mis compañeros. Ahora no sé cómo sigue esto. Veremos si lo encauzamos judicialmente. No es la primera vez que veo un acto de violencia en ese grupo donde tengo testigos como Majul, Laje, Feinmann, Fantino, Monica Gutiérrez, Andino y todos los conductores del canal. Ese día sufrí el primer acto de violencia. Ahí empezó mi ida lenta de América. Y fue con Agustín Vila. Él asumía y me invitó a pelear a piñas. Su primer acto de asunción fue pelearse con uno de los tipos que bancaba el canal. Así empezó la primera degradación de América y la mía con el grupo, por eso me terminé yendo. Y ese día estaban todos los conductores de América. Ese día me separaron Fantino y Majul. Ayer hablando con Feinmann, que me llamó, me preguntó si me acordaba de eso. Todos estuvimos en una pequeña canaleta que nos terminó haciendo que nos vayamos todos”.

Y continuó sobre las frases que lanzó el dueño de América: “La llamada fueron dos minutos de insultos y fue agrandando la apuesta. Me dijo: ‘Te mate el hambre’. Que eso no se le dice nunca a nadie. En todo caso, hicimos una especie de sociedad, yo con Intrusos, que fue durante todo ese tiempo el bastión de América. Algo dicho por ellos. Era el programa que paraba los sueldos en América. Me dijo ‘muerto de hambre’. Eso no pasó. Después me dijo ‘fracasado’. Tal vez se estaba refiriendo a lo que fue TV Nostra y seguro que tenga razón en eso. Pero hubo 20 años antes. Y nunca me vino a decir ni exitoso, ni gracias. Tampoco me llamó ahora para decirme que había vuelto. Porque no lo tenían previsto y uno de los que me puso una palada de tierra vino de ese lado”.

Continuó sobre lo que sucedió durante su tiempo en el canal: “Obviamente me dijo muchas veces que me iba a cagar a trompadas. Soy un tipo del que se sabe la rutina. No ando con culata, ni con guardaespaldas. Dicho esto, que es lo que pasó. No quiero repetir todo lo que dijo porque es bochornoso. Lo voy decir… en un momento me dijo: ‘Me chupaste la pija durante 20 años’. Como diciendo que estaba atrás de él. La verdad que no. Si hubo uno de América que no fue a su casamiento, fui yo por ejemplo. Así que de eso nada. No me subí a las peleas locas como la de AFA. Y se lo dije. Pero lo dijo como la macho Alfa que banca todo y tiene que tener todos sexo con él. Hubo otro hecho violento en América conmigo. El día que asumí, Agustín Vila me invitó a pelear a trompadas, a piñas”.

En otro tramo de su alocución, Rial recordó: “Fue impagable la cara de mis compañeros cuando escucharon lo que me estaban gritando. Al principio, no quería atender porque pensé que me podía llamar después y no en el medio de una tanda. Entonces le mostré el teléfono a Mauro Federico y le dije que viera quién me estaba llamado. Él me dijo que atendiera. Entonces atendí y escuché el primer ‘hijo de puta’. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Nada. Arrancó con el ‘hijo de puta’ y siguió”.

En tanto, dio a conocer la estrategia para cuidar la imagen de Vila luego de las amenazas: “Yo sé que ahora están intentando armar esa red de protección con programas de periodistas para que no se diga nada y qué sé yo. Y está bien, me parece bien. Ahora, eso es tapar el solo con la mano. Repito lo que ya dije: uno de los dueños de uno de los multimedios más importantes del país amenazó a un periodista. Un señor que debería estar defendiendo mi libertad de expresarme, está opacándola. Y ya me están respondiendo algo porque hay periodistas que tienen miedo de hablar del tema. Mucho miedo. Y los entiendo. Eso contesta mi retórica por qué si hay periodistas con mucho miedo, cómo será la interna, cómo será el clima dentro del canal”.

Y finalizó: “Quería contar esto porque esto demuestra que preocupó y mucho la actitud porque ensució a todos. Además a tipos con los que yo me llevo bien. Belocopitt es un caballero. Hochbaum también. Nada tiene que ver con todo esto”.