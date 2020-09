Los detalles de la boda judía de Luis Novaresio con Braulio y el secreto que esconden sus anillos

Luis Novaresio sorprendió a todos en julio cuando anunció su compromiso con Braulio Bauab, el agente inmobiliario con el que blanqueó su noviazgo en septiembre del año pasado. De acuerdo a lo confirmado por el periodista, la boda se realizará una vez que termine la pandemia y será una celebración judía.

"Es graciosísimo porque Braulio y yo estamos originalmente en contra del matrimonio, nos parece una institución caduca, pasada de moda, pero encontré a la persona ideal", confesó Novaresio en diálogo con el ciclo radial de Catalina Dlugi.

La decisión de dar el sí respondió a las ganas de celebrar su relación con su entorno, por lo que el enlace y la fiesta tendrá lugar una vez que termine la pandemia de Covid-19. "El casamiento es un acto social de festejo que uno comparte. Tenemos pensado que nos case una rabina, que es Silvina Chemen. Me atrapa que sea una mujer rabina", reconoció el periodista, al tiempo que arengó: "¡Decime si no hay una fiesta más divertida que una fiesta judía!".

Braulio es papá de Vera, una nena de casi dos años que tuvo con una de sus mejores amigas, Virginia, a través de la copaternidad. "Virginia es una madre fenomenal y ellos habilitaron a que yo me incorpore a la vida de la nena. Empezamos diciendo 'padrastro' y hace cuatro días en el jardín le preguntaron por su familia y dijo: 'Mi papá, mi mamá y mi Luis'. Tío no soy, claramente. Padre tampoco. Yo soy su Luis", reconoció.

"Dije que unca iba a estar hablando en un medio de mi homosexualidad y acá estoy. Dije que nunca en mi vida me iba a casar y acá estoy. Entonces, cada vez que digo sí o no, la vida me contradice", bromeó el conductor de Animales.

La propuesta y la convivencia en cuarentena

“Cuando Braulio sacó el estuche con los anillos, y después de que logré parar de llorar, en algún momento de la noche nos pusimos los anillos. Nosotros pasamos la cuarentena en mi casa, y este compromiso tiene que ver con lo que se produjo a partir de esta convivencia", reveló Novaresio, en diálogo con la revista Caras.

Según contó el también abogado, la convivencia fuer forzada, a causa de la crisis sanitaria, pero aclaró que con el tiempo se convirtió en algo "muy placentero". "Nosotros no pensábamos tener tanta cotidianidad, pero la cuarentena lo presentó de esta forma. Como Vera (la hija de Bauab) tiene su cuarto acá, ella pasa unos días con la mamá y otros conmigo, y se produjo una convivencia muy linda”, explicó.

“Los anillos tienen inscripciones muy íntimas que tienen que ver con las pequeñas cosas que van construyendo una historia de amor. El anillo mío dice: ‘Callate Benedetti’, porque todos los días cuando se va temprano a la radio, Luis me deja una cartita de amor. Tengo un sobre enorme con todas”.

Fue entonces, que Novaresio acotó: “Mi anillo dice: ‘Churro moi’, porque él a mí me dice ‘Churro’. O sea que sería ‘Churro mío’. Son códigos entre nosotros, complicidades. El mensaje es que, a pesar de este momento tan oscuro e incierto que vive el mundo, para mí queda como algo secundario ante la certeza y la luminosidad de todo lo que amo a este tipo. Este es un momento de gran felicidad”.