Los detalles secretos y excéntricos del parto de Meghan lejos de la Familia Real

A diferencia de lo que ocurrió con Archie, en esta segunda oportunidad Meghan Markle tuvo la libertad de vivir su segundo embarazo de una manera distinta, sin estar expuesta ante los comentarios de los miembros de la La Corona Británica, y mucho más resguardada de la crítica pública.

Además de estas diferencias, esta vez la actriz tuvo a su bebé en California, y vivió el trabajo de parto acompañada de una reconocida doula, quien la asesoró a la distancia.

Meghan Markle tuvo a su segundo bebé el pasado 4 de junio.

Lilibet Diana nació el 4 de junio en el hospital Santa Barbara Cottage, en California, donde Meghan y el príncipe Harry viven actualmente. Si bien la pareja contó la noticia del embarazo de manera pública cuando ya estaba avanzado, los dos también anunciaron a los medios la llegada de la pequeña.

A diferencia del nacimiento de Archie, la pareja que dejó la Familia Real ahora no vivió todo el asedio propio del recibimiento de un nuevo miembro del clan, y entre las decisiones que tomaron para este parto, una de ellas está relacionada con la presencia de una doula que suele atender a famosas.

Además de recibir la asistencia de la doctora Melissa Drake, la obstetra del hospital, Meghan estuvo conectada en todo momento con una persona muy especial para ella: se trata de Gowri Motha, la conocida gurú del embarazo.

Markle estuvo acompañada de una doula que la atendió a la distancia.

Pese a que estaba en Londres, Gowri la acompañó de manera telefónica para que así pudiera recibir sin problemas a su hija.

Según detalló el portal Vanitatis, la doula asistió nuevamente a la Duquesa de Sussex, tal como lo hizo años atrás con el nacimiento de Archie, con la diferencia de que para ese entonces los miembros de la Corona no veían con buenos ojos esa compañía.

Durante sus 14 años de trabajo como obstetra del Servicio Nacional de Salud, Gowri dirigió el primer parto en el agua documentado en un hospital del NHS de Londres en 1987 y fue una de las pioneras en introducir la reflexología para el embarazo.

La ex actriz mantiene un bajo perfil desde su salida de la Familia Real.

"No puedo atender partos por Zoom, pero he hecho uno o dos por FaceTime y por teléfono", contó la especialista, quien además explicó una parte de su trabajo: "Les ofrezco apoyo, a menudo en los preparativos, unos días antes del día real. Me enseñan sus escaneos y quieren que les aconseje".

La doula ha atendido los partos de muchas madres famosas, entre ellas, Gwyneth Paltrow, Madonna y Kate Moss.

Dada su experiencia acompañando a mujeres que quieren parir en un entorno tranquilo, seguro y favorable a sus propias decisiones, Gowri Motha escribió 'The Gentle Birth Method',un libro que enseña a que las personas gestantes ensayen mentalmente sus partos para que así puedan llegar más seguras y tranquilasal nacimiento de sus hijos.