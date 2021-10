Los diez (10) pifies de "Sueño Bendito", la serie de Diego Maradona

Si es complicado hacer una serie documental sobre un determinado personaje, realizarla sobre la vida de Diego Armando Maradona es una tarea imposible. Más allá de eso, Maradona, Sueño Bendito, cumple con las expectativas a fuerza de buenas actuaciones, una edición que transporta a varias partes de la historia del 10 y, finalmente, un guion adaptado a las circunstancias.

Pero, como sucede en este tipo de series, siempre hay errores. Desde las pifiadas a la hora de contar diferentes hechos históricos de Argentina hasta las diferencias de la vestimenta que usaban los personajes, incluidos cierto “condimento” a algunas escenas e inclusive un Diego que mostraba su habilidad con la pierna derecha.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate



1) El error más comentado tras el estreno del primer capítulo fue el que sucede cuando Dieguito tenía nueve años. Tras superar la prueba de rigor en Cebollitas e ingresar al equipo, Pelusa regresa a su hogar con una alegría absoluta para contárselo a sus padres.

Cuando llega a su casa, una de sus hermanas le dice: “Murió Perón”. Diego abrazo a Doña Tota y un plano se ve una especie de altar, con las fotos de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte, con velas encendidas. Enseguida, el pequeño Diego va a un bar, donde su padre, Chitoro, llora mientra mira el entierro del entonces presidente.

El error es netamente temporal. Maradona entró a Cebollitas en 1969 cuando tenía nueve años. En tanto, Perón murió el 1° de julio de 1974. Cuando el presidente de la nación murió, Maradona tenía casi 14 año y no los nueve de la serie.



2) En el mismo capítulo, se muestra a Pelusa que hacía travesuras por el barrio y que hasta se animaba a contestarle a las personas mayores con una personalidad avasallante. Algo de eso se ve cuando el personaje de Maradona le jura y perjura a Francis, su descubridor en Cebollitas, que tenía nueve años.

Nada de eso era cierto. Según sus hermanas, Diego no sólo era un chico “tranquilo” sino que era muy tímido. Tanto es así que en aquel encuentro con el director técnico de los Cebollitas, como no le creía que era chiquito ya que jugaba demasiado bien, Diego no levantaba la vista del suelo por la vergüenza. Al otro día, le llevó su documento al DT.

Pero, sin lugar a dudas, la pifiada más grave tiene que ver con el talento que Maradona poseía en su pierna izquierda. ¿Qué pasó en Sueño Bendito? Llamativamente, a Juan Cruz Romero, el pequeño actor que interpreta a Pelusa, le hicieron llevar la pelota con la pierna derecha. Igualmente Juan Cruz la rompió.



3) En cuanto a los errores en el vestuario, aunque no son tan graves, cuando una imagen está instalada en la cultura popular, se vuelven indefendibles. Si hay una escena que todos los argentinos y las argentinas conocemos de la niñez de Maradona es la famosa entrevista que Dieguito le dio al programa Sábados Circulares, de Pipo Mancera.

En aquella nota, Pelusa tenía 13 años, ya hacía vibrar a los fanáticos del fútbol y, por entonces, había ganado todos los torneos Evita que había disputado. Vestido con una camiseta blanca y un 10 en la espalda, Dieguito aseguraba: "Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón”.

En la serie, durante la entrevista, además de mostrar que estaba acompañado de su orgullosa familia, Diego llevaba una remera roja con el cuello, los puños y el número 10 en la espalda. Exactamente a la inversa de la que tenía puesta en aquel momento.



4) La primera imagen de la serie es Maradona tambaleándose por la playa de la Barra, en Punta del Este, en el segundo día del año 2000, cuando tuvo una sobredosis y casi muere. Las escenas de la previa de la internación de Diego en Uruguay, donde casi muere por una falla cardíaca, está plagada de errores.

En primer lugar, después de comenzar una jornada de drogas y alcohol que inició en la tarde del 31 de diciembre e 1999, cuando apenas llegó al este y se instaló en la mansión de Pablo Cosentino, y finalizó el 2 de enero, Maradona no paseó por la playa sino que quedó en coma en una habitación.

Ni Guillermo Coppola, ni su esposa Claudia Villafañe lo descubrieron. Uno de los empleados del lugar intentó despertarlo y descubrió que no reaccionaba. Ahí llegó Jorge Romero, el joven médico que debutaba en la salita de La Barra ese día, y le hizo las primeras maniobras que lo salvaron.

Después de eso, Coppola y Romero subieron a Diego a su camioneta para llevarlo al Sanatorio Cantegril, después de que el mánager se negara a llamar a una ambulancia por la prensa. Es cierto que en el medio, Coppola paró a cargar nafta y que estaba tranquilo, lo que no es verdad es que se tomó un café. Por último, una vez que internaron a Diego y le salvaron la vida, el representante aseguró ante las cámaras: “Diego comió un poco de asado de más en año nuevo y le subió la presión”.

5) El debut de Diego no fue una presión de la dictadura militar como se contó en la serie. ¿Qué se ve en Sueño Bendito? Ya convertido en jugador de la novena del Bicho de La Paternal, Maradona hacía jueguitos en la mitad de la cancha durante el entretiempo del partido de primera división y maravillaba a los hinchas propios y a los ajenos.

En una de las escenas se los ve Francis Cornejo, entrenador de los "Cebollitas", junto al presidente del club, y este le dice que hay que hacer debutar al pibe. Luego le señala a un grupo de militares sentados en las tribunas. Es octubre de 1976. “Precisamos que debute”, dice directivo. “Todavía le falta. Hay que llevarlo de a poco”, le contesta Cornejo. Y el mandatario de Argentinos le dice: “No le estoy pidiendo permiso, me están apretando”.

La verdad es que, por esos años, el general Carlos Guillermo Suárez Mason, fanático de Argentinos, solía ir al estadio, pero jamás tomó ninguna decisión sobre el debut de Maradona. Los historiadores aseguran que Suárez Mason recién tuvo poder dentro del club dos años después, tras el Mundial 78. Lo cierto es que desde comienzos de 1976, Diego ya entrenaba con el plantel profesional y el 20 de octubre pudo ingresar y convertirse en jugador de la primera.



6) (SPOILER ALERT) Se sabe que Maradona cumplió su primer sueño en la Selección Argentina durante el Mundial Juvenil de Japón, en 1979, donde se coronó campeón con una actuación perfecta. Aquel equipo Sub-20 brilló en cada encuentro.

Lo raro es que la producción de Sueño Bendito le haya errado a uno de los resultados de un partido. Esos sucede en el segundo capítulo. Se puede ver que en la final Argentina le ganó por 2 a 0 a la Unión Soviética. En realidad, Argentina venció 3 a 1. Los goles los hicieron Alves, Ramón Díaz y el Diego.

7) En el tercer capítulo, se lo ve a Maradona en la Selección Mayor, citado por César Luis Menotti (interpretado por Darío Grandinetti). El primer Mundial de Diego fue España 1982 y al equipo argentino le salió todo mal. De hecho, en el último encuentro, ante Brasil, Diego fue expulsado por un terrible planchazo. Lo raro sucede en el primer encuentro de aquel torneo que fue recreado en la serie. Antes de que el equipo enfrente a Bélgica, los equipos entonan el himno. En ese momento, se escucha a la hinchada argentina que entonan las estrofas con el famoso “oh, oh, oh”. Un error garrafal porque ese canto se puso de moda durante el Mundial Alemania 2006.

8) El día de la prueba de Diego para ingresar a Cebollitas casi se suspende. Pero eso no lo contaron en Sueño Bendito. Es cierto que fue Goyo Carrizo, el amiguito de Pelusa quien se lo recomendó a Francis Cornejo. En la madrugada, una tormenta torrencial azotó la zona y la cancha de La Paternal estaba embarrada.

A punto de suspender todo, Cornejo decidió trasladar a todo el equipo hasta una esquina en General Paz y Avenida Constituyentes, donde había un potrero. Ahí sin arcos de verdad, pusieron dos buzos de un lado y dos del otro. Diego se cansó de gambetear a todos y meter la pelota entre entre las dos prendas en el suelo. Así selló su entrada a los Cebollitas.

9) En 1979, ya convertido en una figura del fútbol nacional, Diego viajó a Río de Janeiro para cumplir el sueño de conocer a Pelé. En la serie, se ve que Diego llega a Brasil gracias al periodista de El Gráfico, Guillermo Blanco, quien fue su encargado de prensa durante los primeros años y es llamado Ricardo Suárez en la ficción.

Al llegar a la mansión de Pelé, hay mujeres desnudas, alcohol, lujos por doquier y una especie de fiesta. La realidad fue muy diferente. El primer encuentro de Maradona y Pelé fue muy tranquilo. Además de charlar en el living, el brasilero tocó la guitarra. Entre los presentes estuvo Don Diego y Jorge Cyterzpiller, su primer representante.

10) Los excesos son un punto central en serie de Maradona. Lo llamativo es que en ese tema también hay un grave error. En la serie muestran que, tras firmar el contrato con Boca, a Maradona se lo llevan de fiesta. Para colmo, hace su aparición Guillermo Coppola.

Lo cierto es que la firma de Diego con Boca fue el 20 de febrero de 1981. Esa misma noche, Diego no se fue de fiesta. Después de almorzar con su familia, durmió una siesta y esa misma noche, Maradona jugó un encuentro entre Boca y Argentinos, en donde jugó un tiempo para cada uno. En tanto, a Coppola lo conoció dos años después y recién en 1985 se convirtió en su representante.