Los dramas de Tamara Báez: entre problemas de salud y las secuelas que le dejó la separación con L-Gante

Todos los problemas que había entre Tamara Báez y L-Gante parecen haber quedado atrás. Lejos de Wanda Nara y cerca de su familia, el cantante de cumbia pasó año nuevo junto a su ex pareja y a su hija Jamaica. A raíz de esto, la influencer comenzó un ida y vuelta con sus seguidores, a quienes les reveló lo deprimida que estaba durante su separación.

Tras muchos meses de peleas económicas y mediáticas entre ambos, en las cuales se dijeron y se acusaron de todo, el pasado sábado la ex pareja celebró el inicio del 2023 y compartió una foto en sus redes. Sus seguidores, que no se pierden ni una, aprovecharon para enviarle mensajes emotivos con respecto a sus cambios físicos durante la separación y ahora.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien ya está pactado que no se opina de los cuerpos ajenos, en este caso se refería a una gran mejora de salud. “No me gusta hablar del cuerpo de las personas, pero me acuerdo cuando estabas tan mal, súper flaquita. mal de salud, es cierto que el dolor afecta en todo. Qué lindo verte así, estén o no juntos, siempre tienen que estar bien por lo que fueron, y por su hija que es lo más sagrado que tienen”, fue uno de los tantos mensajes directos que recibió Tamara por Instagram.

“Te admiro. Lo linda que estás y tan bien, me canta en cambio que diste, Tu amor propio fue más fuerte que las cosas malas, sos de fierro mujer te admiro tanto”, comenzó otro de los mensajes, al que Báez respondió: "De verdad, chicas, ni se imaginan por lo que pasé, estoy tan feliz de que pude, me animé, lo hice. Y ahora no quiero nunca más volver a pasarla así. Nada más lindo que el amor propio! Suelten todo lo que haga mal, ustedes pueden yo lo logré teniendo una bebé y pesando 32 kilos”.

Las palabras de sus seguidoras no solo la pusieron feliz sino que también la llenaron de orgullo propio. Tal y como dijo Tamara, solo ella sabe por lo que tuvo que pasar, y de la manera en la que lo hizo. Además, según su propio relato era notorio el repentino cambio físico, pero que con paciencia y amor logró salir adelante. “Aunque no creas nos inspira un poco a salir adelante y tomarte como ejemplo, te felicito de verdad”, disparó otras de sus seguidoras.

Aunque aún no se sabe si la cena la pasaron juntos, cuando eran las 10 de la mañana del domingo 1 de enero, Tamara subió una foto en un after junto a Elian. “Año Nuevo, nos tenemos que llevar bien”. Cabe recordar que hasta hace menos de diez días, el supuesto romance de L-Gante con Wanda Nara había sido un nuevo motivo de pelea entre la ex pareja, e incluso llego a ser el motivo por el cual el cantante no vio a su hija por varios días.