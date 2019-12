Los drásticos cambios de la China Suárez después de la separación: corte de pelo y retoque en las lolas

Después de terminar las grabaciones de "Argentina, tierra de amor y venganza", y luego de haber anunciado su separación de Benjamín Vicuña, Eugenia la "China" Suárez dio un giro rotundo en su vida, y además de cortarse el pelo y cambiar el color de su cabello, la actriz pasó por el quirófano y se operó las lolas.

Luego de muchos meses con la caballera rubia, la artista cerró la historia de Raquel, su personaje en la novela, y finalmente volvió a su color natural. Además, aprovechó para hacer un cambio radical de look, y en vez de continuar con el pelo largo, se lo cortó en principio por debajo de los hombros.

Sin embargo, días después ella misma contó en su Instagram que no había podido aguantar la ansiedad, y que se había retocado las puntas. "Perdón, metí mano", contó divertida.

Esta renovación llegó también acompañada de un gran cambio estético, ya que hace unos días el periodista Ángel de Brito publicó a través de su cuenta de Twitter que la "China" había pasado por el quirófano para realizarse una renovación de lolas.

Según contó el mismo, la actriz asistió a la Clínica de Belgrano y optó por hacerse una cirugía de un aumento de pecho de 300 centímetros cúbicos.

Después de eso, Suárez no volvió a compartir imágenes suyas, aunque este jueves a la noche sí se mostró junto a su hija Rufina en el show que brindó Valentín Oliva, más conocido como Wos, en el Luna Park.

Hace algunos meses, la actriz se declaró “pro cirugías” y aseguró que no descartaba la posibilidad de pasar por el quirófano para hacerse algún retoque que ella pudiera creer necesario.

“Si no me gustara algo de mí, me lo operaría sin ningún problema. Sé que no tengo el culo perfecto, ni las tetas perfectas, ni las piernas perfectas, ni soy alta, pero soy feliz y me quiero mucho como soy. Ya no tengo la vara alta de querer ser perfecta. Soy natural y creo que eso es lo que valoran las mujeres”, explicó la actriz en una entrevista con Revista Caras.