Los Emmy siguen adelante pese al coronavirus: ya se anunciaron los nominados

La Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció el martes a los nominados para la edición 72° de los premios Emmy, a través de un video publicado en su web oficial y conducido por las actrices Leslie Jones, Laverne Cox y Tatiana Maslany, y el actor Josh Gad.

Este año, por primera vez en su historia desde la primera edición de 1949, el formato de la entrega de las estatuillas aún está en duda a causa de la pandemia de coronavirus.

Sí se anunció que la fecha de la ceremonia será el 20 de septiembre y el presentador del evento será el actor, conductor y comediante Jimmy Kimmel.

"No sé dónde, cómo o incluso por qué haremos esto, pero lo haremos y lo presentaré", bromeó Kimmel cuando se confirmó la realización de la gala.

El coronavirus sí tuvo un efecto positivo sobre los Emmy: con el consumo de TV elevado de la mano del aislamiento, las solicitudes de participación aumentaron un 15%, lo cual llevó a una modificación del reglamento que permitió aumentar el número de series nominadas en las categorías de mejor drama y comedia hasta un total de ocho.

La miniserie de HBO Watchmen, basada en el comic del mismo nombre, fue la que más nominaciones se llevó, con 26. Le siguen la comedia The Marvelous Mrs. Maisel con 20, el thriller Ozark y el drama Succession con 18, y la serie de ciencia ficción The Mandalorian, con 16.

Mientras tanto, Netflix fue la plataforma que más nominaciones recibió (160), rompiendo además el record previamente establecido por HBO, que había recibido 137 el año pasado.

Algunas de las nominaciones

Drama

Mejor serie

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Killing Eve

Mejor actriz

Jennifer Aniston - The morning show

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Laura Linney - Ozark

Sandra Oh - Killing Eve

Zendaya - Euphoria

Mejor Actor

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This is us

Steve Carell - The morning show

Brian Cox - Succession

Billy Porter - Pose

Jeremy Strong - Succession

Comedia

Mejor Serie

Curb Your Enthusiasm

Dead To Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs Maisel

Schitt’s Creek

What we do in the shadows

Mejor Actriz

Christina Applegate - Dead to me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini - Dead to me

Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

Issa Rae - Insecure

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Mejor Actor

Anthony Anderson - Black-ish

Don Cheadle - Black Monday on Showtie

Ted Danson - The Good Place

Michael Douglas - The Kominsky Method

Eugene Levy - Schitt’s Creek

Ramy Youssef - Ramy



Miniseries

Mejor Miniserie

Little Fires Everywhere

Mrs America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Mejor Actriz

Cate Blanchett - Mrs America

Shira Hass - Unorthodox

Regina King - Watchmen

Octavia Spencer - Self Made

Kerry Washington - Little Fires Everywhere

Mejor Actor

Jeremy Irons - Watchmen

Hugh Jackman - Bad Education

Paul Mescal - Normal People

Jeremy Pope - Hollywood

Mark Ruffalo - I Know This Much Is True