"¡Los encontró en su casa!": así se enteró Jimena Barón de los cuernos de Osvaldo y Gianinna

La Araña, el reciente hit de Jimena Barón con el que condenó de forma artística a la relación que mantuvieron su ex pareja el futbolista Daniel Osvaldo y su ex amiga Giannina Maradona, expuso una realidad muy cruda de cómo la cantante se sintió traicionada por el noviazgo entre el padre de su hijo y su ex amiga.

"¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó", cuenta la nueva canción de la actriz, con la que retrata cómo fue que la hija de Diego Armando Maradona la endulzó para saber en qué andaba su ex, para luego meterlo en su red.

Y si bien el tema da a entender bastante de lo que pasó en ese triada de vínculos, hasta ayer no se sabía muy bien cómo era que se había enterado Barón de la relación. Pero esa información la tenía la panelista Yanina Latorre, y mucho más no se la iba a aguantar.

"Yo me enteré que el día que salta todo el quilombo, que Gianinna estaba de novia con el productor musical que no me acuerdo el nombre", comenzó a contar la pareja el ex futbolista Diego Latorre.

La panelista detalló que el día que Jimena se enteró del affaire, hubo un choque muy fuerte producto de que "ella ya venía peleándose y Daniel Osvaldo la echó de la casa".

Y luego describió que la cantante, el mismo día, fue "a su casa del country que tenían alquilada" y que ahí se encontró con Gianinna, que estaba adentro con el padre de su hijo Morrison.

Según la panelista, allí "se mataron" y luego "Jimena subió a su cuarto, agarró ropa, la metió en una valija y se fue".

"Lo peor de la traición es que nunca llega de parte de un enemigo. En cambio yo, te hice esta canción, amiga", dice Barón en La Araña. Y según lo que se filtró en estos días, se quedó corta.