Los encriptados mensajes que Harry le mandó a William en plena crisis y la estocada final contra Kate

La decisión de renunciar a la Corona fue tomada en el mes de septiembre. Por ese entonces, Meghan Markle y el príncipe Harry acababan de regresar de una gira por África y decidieron comenzar con el "operativo paso al costado". Mientras que la Familia Real seguía convencida de que podrían convencerlos de dar marcha atrás, lo cierto es que los Duques de Sussex no sólo ya habían tomado la decisión, sino que además estaban determinados a dejar en claro el motivo de su salida. Los encriptados mensajes que enviaron en Instagram y la contundente respuesta que les dio William.

Enemistado con su hermano mayor, Harry sabía que tenía dos poderosos aliados: la Reina y su marido, el príncipe Philip. "Harry siempre fue el nieto preferido. La Reina se sintió muy culpable cuando murió Diana y desde entonces no hizo otra cosa más que protegerlo. Lo notaba perdido, era la época en la que se la pasaba en bares y desafiando los límites del protocolo. Siente debilidad por él y fue la primera en apoyar el vínculo con Meghan, pese a que no estaba del todo de acuerdo".

Las mayores presiones venían por el lado de William, quien no sólo no aprobaba el perfil de su flamante cuñada, sino que además sintió que quería robarles el protagonismo a él y a su mujer, Kate. "Es él quien va a tener todo el peso de ser rey y William lo sabe. Será una carga que tendrán que llevar su mujer y sus tres hijos. Por eso, cuando los medios les empezaron a prestar más atención a Harry y a Meghan, sintió que no era justo. Además, William es muy conservador y las posiciones radicales que comenzaron a tener su hermano y su cuñada no le gustaron nada".

Pese a que la Reina se encargó de dejarle en claro que no bendecía la idea de que renunciara a su título como miembro de la plana mayor de la Familia Real, Harry sabía que llegado el momento tendría su apoyo. Lo mismo sucedió con su padre, quien intentó mediar sin éxito entre sus hijos. "Carlos entiende de sobra lo que es no poder estar con la mujer que realmente amó. Apoyó la relación con Meghan porque es lo que él hubiera querido que su familia hiciera con Camilla desde un principio. En el fondo, a él también le hubiera gustado dar un paso al costado", advierten los medios británicos.

Con la plana mayor de su lado, aunque arengando por su permanencia en la Corona, Harry se encargó de enviar sutiles mensajes en Instagram que hoy, tras su renuncia, cobran otra relevancia. El primer "cachetazo" fue no felicitar a su hermano en el día de su cumpleaños, pese a que once días antes sí se había tomado el tiempo de dedicarle un emotivo posteo a su abuelo paterno, el príncipe Philip. "Te deseo un feliz cumpleaños Duque, Caballero y abuelito. ¡Felices 98!", le dedicó.

En efecto, desde que decidieron abrir su propia cuenta de Instagram y separarse de la oficial utilizada por Kate y William, no hay ni una foto del hermano mayor de Harry. Eso sí, el 13 de julio Meghan publicó una foto en la que se la puede ver junto a Kate. Fue cuando ambas acudieron al torneo de Wimbledon. "Por ese entonces, Kate se acercó mucho a Meghan. Intentó que su marido y su cuñado se reconciliaran. Que Meghan haya elegido compartir la foto responde a su buena voluntad también, pese a que siempre tuvo una relación distante con Kate porque son muy distintas".

En agosto, Harry volvió a romper el protocolo al dedicarle un mensaje a su mujer con motivo de su cumpleaños. Los medios ingleses destacaron en esa oportunidad el tono amoroso y descontracturado del posteo, que firmó como "H", el apodo que Meghan le puso cuando comenzaron a salir y evitaban por todos los medios que se filtrase la información. "Feliz cumpleaños a mi maravillosa esposa. Gracias por acompañarme en esta aventura. Te amo".

Ese fue el momento en el que, de acuerdo a amigos de la pareja, los planes de renunciar ya estaban más firmes que nunca. En septiembre, de gira por África, Harry repitió la historia. Veintidós años atrás, después de confirmar su separación del príncipe Carlos, la princesa Diana emprendió uno de sus viajes humanitarios más recordados. Viajó a Angola en 1997 y cruzó un campo de minas antipersona para generar consciencia sobre la dramática situación que se vivía.

"Cuando me separé, entendí que necesitaba reconvertirme. Mi misión siempre será humanitaria", confirmó en ese momento la princesa. Harry modificó los planes que había organizado la Corona y se escapó a Angola, para repetir la misma foto que su madre se había tomado 22 años atrás. "No solamente era importante para él seguir el legado de su madre, sino que fue un contundente mensaje a su hermano. Él quería seguir la vida que su madre no pudo, dado que murió sólo un año después de divorciarse y desvincularse así de la Corona".

Desde entonces, todos los posteos de la pareja se enfocaron en su labor humanitaria hasta el 14 de noviembre, en el que Harry volvió a apelar a su tono familiar para dedicarle un feliz cumpleaños al príncipe Carlos. La foto que eligió fue una que tomaron durante el bautismo de Archie. "Feliz cumpleaños a Su Alteza Real, príncipe de Gales, Señor, papi y abuelito", le dedicó.

Seis días después, Meghan y Harry realizaron otro sugestivo posteo que hoy, con el diario del lunes, cobra otra relevancia. Fueron los únicos miembros de la Familia Real en recordar el 72° aniversario del casamiento de la Reina y el Duque. "No podría haber llevado adelante todo esto sin el incondicional apoyo de mi marido a quien todos deberían estarle agradecidos", reconoció años atrás la propia Elizabeth II. Siete días después, se encargaron de celebrar otro aniversario: se cumplían dos años desde el anuncio de su propio compromiso.

El tres de diciembre, el tono de los mensajes fue aún más contundente. La pareja destacó una cita del escritor estadounidense Leo Buscaglia, que en su momento muchos interpretaron como un dardo directo a William y su incapacidad de recibirlos en la Familia. "Demasiado seguido subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra de apoyo, una oreja que nos escuche, un cumplido honesto, o el pequeño acto de preocuparse por el otro; todos ellos tienen el potencial de dar vuelta una vida". La cita estaba en sintonía con el reclamo público que hizo Meghan durante el documental que grabó junto a Harry en África. En la misma, se puso a llorar y reclamó: "Nadie me preguntó en este tiempo cómo estaba o si necesitaba algo. Fue todo realmente muy difícil, en especial después de convertirme en mamá".

Una semana después, sin motivo alguno, volvieron a compartir otra sugestiva cita: "Sin la capacidad de ocuparse del otro nunca puede existir sensación de comunidad". Después del posteo, la pareja viajó a Canadá junto a su hijo Archie para pasar las Fiestas alejados de todo. La decisión ya había sido tomada y, de hecho, fue una de las condiciones que les puso William: que no estuvieran en el Reino Unido al momento de anunciar su renuncia.

Y así, mientras Meghan y Harry celebraron el Año Nuevo con un video cuya portada es una imagen del príncipe en Canadá junto a su hijo, William decidió utilizar la fecha para marcar una contundente posición: la foto que compartió no fue ni con Kate, ni con sus hijos. ¿El detalle? Organizó una sesión de fotos especial de la que participaron la Reina, el príncipe Carlos, él y su hijo mayor, el príncipe George. Es decir: todos los herederos al trono. "Damos comienzo a una nueva década".

Pero la marcada de cancha le habría costado cara a William. Según trascendió, la Corona estaba al tanto de que los duques de Sussex anunciarían su renuncia, pero no sabían bien cuándo lo harían. Eligieron hacerlo sólo horas antes del cumpleaños número 38 de Kate.

De acuerdo a la prensa británica, este no fue un cachetazo a la duquesa, sino a William. En efecto, Meghan y Harry se tomaron el tiempo de escribirle un tierno mensaje en el posteo que hizo la cuenta oficial de los duques de Cambridge y sumaron dos emoticones, uno de un corazón y otro de una torta: "Le deseamos un feliz cumpleaños a la duquesa".

Meghan, Harry y la cronología de su relación