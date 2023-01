Los escandalosos mensajes de una "falsa" Camila Homs contra Tini y De Paul en Twitter

En el transcurso del fin de semana se hizo viral una cuenta de Twitter con el nombre de Camila Homs, en la cual publicaban mensajes sumamente agresivos contra su ex Rodrigo De Paul, y su actual pareja, Tini Stoessel.

El viernes el papá de la modelo, Horacio Homs, le brindó una entrevista a Maite Peñoñori, y le confirmó que, efectivamente, la cuenta era de Camila y que había sido hackeada. Pero, poco tiempo después, la protagonista se contactó con Pía Shaw y reveló que era una cuenta falsa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La realidad es que la cuenta no tenía muchos seguidores, debido a que ni siquiera estaba verificada, pero a raíz de los agresivos mensajes que emitió contra del futbolista y la cantante, alcanzó aproximadamente los 30 mil usuarios. "Espero que no te haga lo mismo que me hizo a mí, porque el que las hace una, las hace dos, tres, cuatro y cinco veces, los hombres son todos iguales. No se olviden que todo vuelve y que el karma va a poner a todos en su lugar", publicó la cuenta que se hacía pasar por la modelo.

Además. la mayoría de los mensajes hablaban sobre el rol de Rodrigo como padre. Lo llamativo fue que las frases eran muy parecidas a los comentarios que sí ha hecho la modelo y que recorrieron todos los medios de comunicación. "La semana que viene sale la canción para tapar todo como ya lo hizo antes y que hablen de eso pero no de que arruinó una familia", "Serás campeón del mundo y me parece perfecto pero estaría bueno que así como pones los huevos en la cancha también los pongas como padre", escribieron en la cuenta.

Otro punto en cuestión, es que siempre se especuló con la pisada de fechas entre el nacimiento de su segundo hijo y el noviazgo entre el futbolista y Tini, motivo por lo que escribieron: "Mientras yo estaba dando a luz vos estabas revolcándote con esa put*, sos una mierd* Rodrigo y de ella no hablo mejor porque me quedo corta con lo que quiero decirle" y "Mucha cara linda pero el machito asqueroso y mujeriego que sos no te lo saca nadie".

"Tini Stoessel sos una terrible put* y tu marido un terrible pelotudo no te acordas cuando medio plantel te llenaba el cul* de leche", finalizó el tweet antes de que le cierren la cuenta. Esta frase fue en honor al famoso y recordado tweet que publicó Mariana Nannis contra Yanina Latorre hace un par de años en el cual le decía la misma frase pero insinuando que había estado con su hermano.