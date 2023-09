¿Los ex GH mintieron por el Bailando? metidas de pata y versiones cruzadas entre "El Conejo", Maxi y Juliana

El denominador común, probablemente, de la gran mayoría de las personas que se anotan en reality shows para ser reconocidos, es la fama. Ese faro que garantiza una vida entera al servicio del placer y de esquivar otros trabajos arduos y mucho más complicados que el de ser influencer. Ahora, los límites de lo que se hace para conseguirla, deberían ser el parámetro para lograrlo, dejando en claro que hay cosas que, ni por todos los seguidores del mundo, deberían ser ni tolerables ni aceptables.

Algo de esto se vio en el supuesto intento de suicidio que tuvo el viernes pasado Maximiliano Giudici, el ex Gran Hermano cordobés a quien, según lo que contaron, rescataron entre su amigo Alexis "El Conejo" Quiroga y su ex pareja Juliana Díaz. Las versiones acerca de que este problema tan grave realmente nunca ocurrió, cada vez se escuchan más y de distintas voces. Encima, el objetivo de entrar al Bailando 2023, se confirmó después de lo que ocurrió.

Recientemente se viralizó un clip que realizó la cuenta Tronk con las tres versiones distintas que brindó ante los medios "El Conejo", el supuesto salvador de Giudici y quien ingresó en el departamento cuando este se había pasado de alcohol y calmantes. La primera fue el 22 de septiembre a la noche. Allí, ante LAM, había dicho que todavía no había llegado la Policía cuando entró y que, dentro del departamento, "había olor a gas".

"Todavía no había llegado la Policía. De hecho la vuelvo a llamar a Juli, que me atendió su amiga, para que insistiera, porque todavía no habían llegado. El portero no me atendía. Pero entramos", explicó en aquella oportunidad. "Es como que no se mantenía parado, como si estuviera chupado", agregó. También dijo que lo revisaron y le preguntaron si lo podían llevar.

En la mañana de ese mismo día, ante Cortá por Lozano en Telefe, había dicho que no había llegado el supuesto policía y que él había entrado solo. "Toco el timbre de su departamento, no me atiende. Baja el portero a abrirme y empecé a tocarle el timbre hasta que me atienda. Cuando lo hace, lo veo y estaba dopado pero no estaba en una circunstancia... se podía dialogar", detalló.

El mismo día, pero a la tarde, dio una tercera versión, con algunas diferencias a las anteriores, en Editando Tele, donde trabajan sus ex compañeros Romina Uhrig y Nacho Castañares Puente. En ese lugar, cuando subió al departamento, lo hizo con el policía. "Cuando baja el portero, subo con el policía y me dice '¿Qué hago?', 'se lo lleva', le digo", precisó.

Por otro lado, el panelista Guille Barrios también reveló lo que investigó por su parte respecto al supuesto intento de quitarse la vida de Giudici. "Me informan desde el hospital Ramos Mejía que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago. El cuadro fue exceso de alcohol en sangre, razón por la cual solo se le aplicó suero y se fue a las 9 AM. Me aclaran, además, que de haber existido sobredosis de pastillas, el procedimiento es inmediato: lavaje de estómago e internación. ¿Hemos sido engañados?", se preguntó.

Lo cierto es que no existe tal registro y que las prácticas que develó el periodista y productor son reales. El lavaje se hace sólo en esos casos y no cuando el problema es el alcohol. Al mismo tiempo, el raid mediático a partir del evento del cordobés, quien desfiló por muchísimos programas, entre ellos LAM, para dar su versión de los hechos y profundizar sus críticas contra su ex pareja. El problema es que, ante tal nivel de dudas, es imposible saber cuántas cosas más no son reales.

En el programa que conduce Ángel de Brito, Giudici habló sobre su intención de ingresar al Bailando 2023, al igual que su ex pareja. Y, aunque parezca una broma de mal gusto, según le indicaron a BigBang, esto sería un hecho a partir de octubre. Allí inclusive tocó el tópico de la envidia que sintió sobre Julieta cuando ella lo logró y él no.

Al igual que las personas que descubren infidelidades, es difícil volver a creer en quien ya mintió una vez. La pelea de Camila Lattanzio, la supuesta tercera en discordia involuntaria en la ruptura entre Díaz y Giudici, con la chica de Venado Tuerto, también corre el riesgo de ser descartada como otra falsedad. Si todo estaba organizado como una táctica para lograr la exposición necesaria para entrar a un certamen de baile, ¿por qué esta pelea sería cierta?

El tiempo será un gran ordenador de todo. Aunque, hasta que no pase, están las pruebas en el hospital donde supuestamente fue atendido. Si hubiera tomado psicofármacos con alcohol, le hubieran hecho un lavaje de estómago. Al no ser así, es probable que, como dice Barrios, nada de eso ocurrió realmente.