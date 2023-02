"¿Los famosos sienten amor real?": la ex de El Polaco criticó a Fede Bal y lo comparó con el músico

En algún momento de su vida, Valeria Aquino supo referirse a Ezequiel el "Polaco" Cwirkaluk como el amor de su vida. Ambos intentaron formar una familia y del amor nació la pequeña Alma. Pero el tiempo pasó, la relación no prosperó y quedó sumergida en denuncias por violencia de género.

Sin ir más lejos, a finales de agosto 2017, el cantante de cumbia había sido procesado por violencia de género, ya que la Cámara de Apelaciones había optado en aquella oportunidad revocar su sobreseimiento pese a que se logró un acuerdo civil debido a que la denuncia penal ya no podía retractarse.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hoy, más allá de algún que otro encontronazo con Barby Silenzi, la actual pareja del cantante, Aquino y El Polaco mantienen una relación distante, aunque ella no evitó comparar al músico con Fede Bal al referirse al escándalo amoroso y de infidelidades que protagonizó durante los últimos días el hijo de Carmen Barbieri.

"A mi no me escribió Fede Bal, es medio bravo, vi que estaba en pareja y la engañó con varias mujeres, está picado Fede, qué lástima, qué ganas de hacer sufrir minas, dejate de joder”, comenzó diciendo la empresaria al ser consultada sobre si integraba la lista de conquistas del actor que comenzó a circular la semana pasada.

Aquino dialogó con el periodista Juan Etchegoyen y no dudó en ahondar sobre el tema: “No sé qué les pasa a los famosos, siempre me pregunté si los famosos sienten amor real por alguien, ¿aman de verdad?, mirá que he tenido oportunidades con famosos pero no me interesa, dejame de joder. No me interesa por mi ex relación con El Polaco, las experiencias te llevan a decir por este lado no".

Según explicó. le "escriben muchísimas personas famosas" y si bien aclaró que no dará nombres, explicó que "no podría sostener una relación así”. “Por ese lado no quiero más nada, mucho caretaje y mucha mentira, no sabes qué es verdad y que no, ahora estoy con alguien y estoy muy bien. La relación no tiene títulos ni nada, estoy bien así, no voy a decir el nombre, lo vamos a cuidar, es un potro, no doy el nombre porque si no después vienen las viboritas y lo quiero solo para mí”, cerró.

Aquino y El Polaco comenzaron su relación en 2012, y apenas un año después, ambos se convirtieron en padres de Alma. Sin embargo, la relación no terminó como ellos esperaban, y entre denuncias cruzadas y supuestas infidelidades, se separaron. En 2017, luego de haber contado públicamente su sufrimiento, la ex del cantante de cumbia finalmente lo denunció penalmente por el delito de Violencia de Genero.

A partir de ahí, comenzó entre ellos una guerra que parecía no tener fin. Ante la presión mediática, el artista asumió su responsabilidad y logró un acuerdo con Aquino ante la Jueza del Juzgado de Familia N°3 de La Plata, la Dra. Graciela Barcos, que incluía la restitución de una propiedad y el cumplimiento de una serie de normas de conducta para el cuidado de la pequeña hija de ambos.

En su denuncia, Aquino había contado que El Polaco le "pegó" en el brazo, la "empujó", "arrastró" y "golpeó" contra una heladera. “Es un tema angustiante para charlar. Me llamaron hace poco de la fiscalía, estoy a la espera. Mucha gente creyó que no era cierto, pero sería triste si yo hubiese utilizado eso para ganar un poco de prensa”, había señalado Aquino una de las últimas veces que se refirió a este tema.