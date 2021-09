Los famosos y sus candidaturas: cómo les fue y quiénes quedaron afuera de las generales

Carolina Losada sorprendió y fue la más votada de Juntos por el Cambio en Santa Fe

Carolina Losada, la periodista que dejó su rol como conductora televisiva para postularse a precandidata Senadora Nacional por Santa Fe por Juntos por el cambio, tuvo este domingo una muy buena performance.

En la provincia el partido se impuso por diez puntos sobre Frente de todos y entra las cuatro boletas internas, la suya obtuvo el primer lugar, por lo que finalmente en noviembre la ex Intratables irá por su lugar en la banca.

“Que la gente elija a los candidatos que los van a representar me parece muy democrático. La gente no falla. Lo sentía en la calle a este respaldo. No nos guiamos mucho por las encuestas. La cantidad de gente venía y me decía que vuelvo a creer en la política porque vos te metiste en política. Estoy muy feliz”, contó en sus redes sociales.