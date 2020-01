Los Grammy son de ellas: quiénes son Lizzo y Billie Eilish, las que prometen llevarse todo

La edición número 62 de los Grammy, los Oscar de la música, tendrá lugar esta noche con dos mujeres como grandes protagonistas. Es que la cantante pop Lizzo es la que llega con mayor número de nominaciones: ocho en total incluyendo Álbum del año, Canción del año, Grabación del año y Mejor artista nuevo.

Le sigue Billie Eilish, quien con sólo 18 años ha logrado convertirse en una auténtica superestrella, llevándose seis nominaciones al igual que el rapero Lil Nas X. Les siguen Ariana Grande y H.E.R, con cinco.

Lizzo, que agrega a su don para las canciones pegadizas una voz prodigiosa y habilidades con la flauta traversa, explotó en las listas de éxitos gracias a los servicios de streaming, que convirtieron su canción Truth Hurts -originalmente lanzada en el 2017- en un hit durante el 2019. La canción fue incluida como bonus track en Cuz I Love You, el álbum que la artista editó el año pasado, logrando así que pueda recibir nominaciones en los Grammy del 2020.

SI bien Lizzo lanzó su disco debut hace seis años, tuvo que perseverar y trabajar duramente hasta que el éxito finalmente golpeó a su puerta, ayudado también por su explosiva actitud promoviendo la aceptación de los cuerpos más allá de los cánones de belleza establecidos.

Espíritu adolescente

Eilish, por su parte, se ganó la atención del público por una madurez musical inusitada para una adolescente, unida a una interpretación vocal muy personal y a una estética alternativa de cabellos teñidos, ropas holgadas y algo de estilo grunge.

Su primer roce con la popularidad también vino de la mano de las herramientas de Internet, cuando en el 2016 subió la canción Ocean Eyes a SoundCloud, convirtiéndola en un hit inesperado.

El primer álbum de Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, fue editado en el 2019 y debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, llevándose 13 Discos de Platino. Días atrás, se anunció que cantará la canción central de la nueva película de James Bond, No Time to Die, convirtiéndose en la artista más joven de la historia en tomar ese rol.