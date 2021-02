Los herederos del imperio Disney: millones, cruces y el enojo con la "oveja negra" de la familia

El imperio creado por Walt Disney, y que en los últimos años se embarcó en una era de expansión nunca antes vista en la industria audiovisual, genera una de las fortunas más grandes del Mundo. Entre Walt y su hermano Roy, los dos fundadores, tuvieron tres hijos (Diana, Sharon y Roy) que con el correr del tiempo también fueron padres.

Luego ellos tres se convirtieron en padres lo que hizo que los pasillos de la compañía sean transitados por trece nietos de los fundadores (Walter Elias, Jennifer, Christopher, Tamara, Joanna, Patrick, Ronald, Victoria, Michelle, Brad Lund. Abigail, Tim, Roy Patrick y Susan).

Actualmente el imperio de Disney posee canales de radio y televisión, parques de diversiones, estudios de cine y medios interactivos. De acuerdo a Forbes, la compañía está valorada en US$238.000 millones y ocupa el puesto 27 en la lista de las empresas más grandes de EE.UU.

Cada uno de ellos recibe todos los años regalías de la empresa pero no se involucran directamente en los asuntos de Disney. Cultores del perfil bajo, solamente una de las herederas de los millones que genera Mickey Mouse es la que mayor exposición tiene. Se trata de Abigail que en 2018 se hizo eco de las denuncias que recibió por parte de los empleados del parque de diversiones por maltrato laboral. "Cada una de las personas con las que hablé me decía: 'No sé cómo puedo mantener esta cara de alegría y calidez cuando tengo que ir a casa y buscar comida en la basura de otras personas'", aseguró la millonaria.

"Estaba tan furiosa cuando salí de ahí porque, ya sabes, mi abuelo (Roy Disney) me enseñó a venerar a esta gente que recibe los boletos, que sirve tu refresco", dijo. "Estas personas son parte de la receta para el éxito", agregó. "En una compañía (Disney) que nunca ha sido tan rentable, no hay excusa para que los trabajadores usen vales de comida, racionen su insulina”, dijo en una de las entrevistas en donde se conoció el escándalo.



Pocos meses después, y en plena pandemia del coronavirus (Covid-19) tuvo otras aparición que generó enojo dentro de la empresa y seguramente con sus primos herederos del imperto. En junio, firmó una carta junto a otros 18 millonarios pertenecientes al 1% más rico de los Estados Unidos pidiendo a los candidatos a las elecciones de 2020 que crearan un impuesto a la riqueza.

Después de eso publicó una columna en el periódico The Washington Post criticando las profundas diferencias salariales en el imperio Disney. "Tenía que hablar sobre la indecencia de la paga del presidente ejecutivo (de Disney) Robert Iger. Según (la consultora) Equilar, Iger se llevó a casa más de US$65 millones en 2018. Eso es 1.424 veces el salario medio de un trabajador de Disney", escribió.

En una entrevista con la revista estadounidense New York, publicada en marzo, dijo que cuando era joven la "avergonzaba" la fortuna de su familia, por lo que se deshizo de parte de su herencia al cumplir la mayoría de edad. Si bien se desconoce a cuánto asciende su patrimonio, Disney reveló que ha donado cerca de US$70 millones en los últimos 30 años.

En 2016, Abigail Disney fue una de los 50 millonarios que le escribieron al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidiéndole que les subiera los impuestos, ante el aumento de las desigualdades económicas.