Los hijos de Bartolomé Mitre en guerra por la herencia: la cuenta secreta en Suiza y cómo le dicen a Esmeralda

Todo arrancó a partir de una contundente confesión de Esmeralda Mitre sobre la muerte de su padre, Bartolomé Mitre, quien falleció el 25 de marzo a días de cumplir los 80 años de edad.

La actriz se definió como la “confidente” del histórico director de La Nación y confesó que el empresario le contó antes de morir sobre la existencia de una cuenta millonaria en Suiza.

En palabras de Esmeralda, la cuenta tenía una cantidad de dinero “imposible” de gastar: “Me dijo que en el divorcio con mi madre no había sido justo con ella y me contó una cantidad de verdades muy duras. Me pidió perdón. Lloramos y nos abrazamos. Me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse, una cuenta de muchísimo dinero”.

Pero esta frase de la actriz se da en medio de una batalla de todos los hijos de Mitre por la herencia. Mitre se casó tres veces y tuvo cinco hijos, tres: Dolores, Rosario y Bartolomé, con su primera mujer, Dolores González Álzaga; Esmeralda, con su segunda esposa, Blanca Isabel Álvarez de Toledo, y Santos, con la modelo y presentadora Nequi Galotti, con quien se casó en 2011.

Esmeralda contó que sus hermanos mayores abrieron la sucesión sin consultarle y en plena feria judicial.

En este sentido, Rodrigo Lussich contó esta tarde en Intrusos que los hermanos de la actriz buscan comprobar si realmente existe la cuenta en Suiza para armar la sucesión. “Para armar una sucesión hoy, hay que comprobar si esa cuenta sigue existiendo”, detalló el panelista.

Sin embargo, se trata de una cuenta que –según Esmeralda- Mitre armó en negro para ocultarle el dinero a Blanca Isabel Álvarez de Toledo en 1996.

“No estamos hablando de una cuenta común y corriente, es una cuenta en negro. Una guita en negra, un canuto que se hizo Mitre y la escondió en Suiza que por aquellos momentos (en 1996) era un paraíso fiscal”, analizó Jorge Rial.

En ese sentido –siempre según los dichos de Esmeralda- sus hermanos optaron por ir contra los dividendos de su madre (Blanca Isabel Álvarez de Toledo), ya que –señalan- “estuvo en los años más pudientes de Mitre cuando los gananciales de los diarios eran enormes”.

“Mi padre era presidente de Papel Prensa, presidente y director de La Nación…", admitió Esmeralda.

La batalla por la herencia de Mitre se abrió es con Dolores, Bartolomé y Rosario, los hijos que Mitre tuvo con su primera esposa, Dolores González Álzaga. "Primero tenemos que solucionar todo esto de la sucesión. Y luego por supuesto, entrar al lugar que heredamos. Nos tenemos que hacer cargo. Yo no voy a decidir qué es lo que…eso es algo que se vota”, había dicho Esmeralda.

Y siguió, en diálogo con Confrontados: “Pero en realidad las acciones que tiene mi padre son diferentes tipos de acciones, como si fueran diferentes bonos. Y por las acciones que él tiene, él elige director y director suplente. Yo no me voy a autonominar pero lo que sí sé es que me voy a hacer cargo de entrar, de poner los pies dentro del diario”.

De esta manera, Esmeralda Mitre denunció a sus hermanos mayores (todos son hijos del fallecido ex director de La Nación) de realizar manejos extraños en la sucesión de su padre.

Y en este marco, los hijos del primer matrimonio de Mitre buscan saber si la cuenta en Suiza de la que habló Esmeralda fue blanqueada, dónde está y cuál es su estado actual para percibir ese dinero.

En medio de este panorama, desde Intrusos dieron a conocer cómo se llevan los hijos del difunto ex director de La Nación con Esmeralda: “Sus hermanos la consideran la ´Ricardo Ford´ de los Mitre. Mediática, extrovertida y siempre en medio del escándalo cuando, lo que buscan, es un perfil bajo”, sentenció Lussich al hablar de una guerra que, al parecer, recién comienza.

La relación de Esmeralda con Mitre

Por otra parte, Esmeralda –que se encuentra a horas de debutar en el Cantando 2020 - habló este martes de la fuerte relación que tuvo con su padre y cómo paso los días en cuarentena atravesando el duelo por la muerte de Bartolomé Mitre quién falleció el pasado 25 de marzo.

Notablemente emocionada al recordar al dueño de La Nación, rememoró una anécdota que –según ella- pintaba de cuerpo entero la fuerte personalidad del empesario y las palabras que le dijo a su hija el día que ella se casó con Darío Loperfido.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, la actriz recordó que ese día su padre se le acercó y le dijo "Cállate, el protagonista soy yo" a lo que ella indignada le respondió: “´¡Pero la que se casa soy yo!´ Ese era mi padre, un ego enorme”, dijo entre risas y lágrimas.

A pesar de esto, reveló que la relación con su padre era uno de los vínculos más fuertes que tenía y contó que pudo despedirse de él antes de que comenzara la cuarentena social y obligatoria: “La cuarentena ayudó mucho, hice un duelo, tuve días muy oscuros y unas seis o siete noches sin poder dormir. Volví de hacer temporada en Las Grutas, lo vi y después lo llamé cuando empezó el coronavirus. Me pareció raro, me decía ´te amo, te amo´, como cinco veces...”.