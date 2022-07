Los hijos de Gerardo Rozín en una celebración especial a casi cuatro meses de la muerte del conductor

El 11 de marzo, Gerardo Rozín murió a los 51 años por un tumor cerebral que no podía ser operado, ni podía ser tratado. Su fallecimiento fue un durísimo golpe para el ambiente artístico, para el mundo del periodismo y para el universo de la radio y la televisión.

Hace unas horas, Carmela Bárbaro, ex esposa de Rozín y madre de su hija Elena, publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram de un evento muy especial. Se trató de el Bat, una fiesta de la religión judía en el que se celebra el paso de la infancia a la adolescencia.

Durante la celebración estuvieron Mariana Basualdo, la primera mujer del conductor, y su hijo, Pedro Rozín. En sus redes, Carmela escribió: “Cuanta emoción, cuanta fortaleza , que grandes están los dos. Gracias @mariana.basualdo campeona del mundo @pedrorozin te adoro”. Así quedó en claro que más allá de sus logros profesionales, el mejor legado de Gerardo fue su familia y la excelente relación de todos sus miembros.

No es la primera vez que se muestran todos juntos y mucho menos a través de redes sociales. Por ejemplo, Basualdo había publicado varias fotos con su ex varios meses antes del fallecimiento del conductor y escribió sobre su historia de amor: “Todo empezó hace 40 años con tu primera apuesta por mí. Esa vez remaste para salir conmigo y ganarle a dos amigos un fantoche y una coca”.

Era adolescentes cuando Mariana y Gerardo se conocieron en Rosario. Años después se casaron y tuvieron a Pedro. En ese sentido, ella escribió en redes sociales: “Siguieron la secundaria, las clases de teatro, años de amistad, tu exilio en Buenos Aires, tus visitas a Rosario, mates en mi oficina, mis viajes a Buenos Aires, mi exilio a tu lado y la segunda gran apuesta: formar una familia. Y con ella Pedro”.

Junto a la foto de su casamiento, Basualdo continuó cuando Rozín falleció: “Después la vida misma… separados pero siempre a la par. Lo próximo no va a ser fácil... pero como diría nuestro querido (Jorge) Drexler, ‘Mi corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar, y va a volver a quebrarse mientras le toca pulsar. Hasta siempre socio de mi vida”.

Por su parte, Carmela, que estuvo casada con Rozín seis años y tuvieorn a su hija Elena, también despidió con emotivas palabras al conductor y periodista: “¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona? ¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”.

Y finalizó: “Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”. Hace pocas horas, la familia de Rozín se reunión otra vez. Su legado es amor y felicidad.