Los infalibles tips de Christophe para preparar un buen asado: el fuego, las brasas y las verduras

El próximo domingo 3 de octubre, a las 21:30 y por la pantalla de Space, se estrenará "Parrilleros", el nuevo reality culinario que tendrá como protagonista a Christophe Krywonis. La premisa de este nuevo ciclo de cocina, basado enteramente en el asado,el sano ritual argentino, es el de encontrar al mejor "parrillero amateur" del país de entre 24 concursantes que se medirán en duelos en diversos puntos del país.

La competencia gastronómica constará de 12 episodios en diferentes regiones del país en los que participarán 24 parrilleros amateurs. En cada capítulo, se enfrentarán dos participantes que medirán sus conocimientos en un duelo contra reloj en la parrilla. El mejor será elegido por Christophe y luego lo desafiará en un reto culinario: ambas preparaciones serán evaluadas por un jurado vinculado con el lugar donde se realizará la competencia.

BigBang mantuvo dialogó con el reconocido chef a pocos días del estreno de este nuevo ciclo y consultado sobre las claves a tener en cuenta a la hora de pararse frente a la parrilla y preparar un buen asado, respondió con mucho humor: "Sabés por qué no te voy a responder, porque todavía no terminé de grabar y cuando vean la nota me puede jugar en contra (risas)".

Segundos después y un poco más serio, el ex jurado de MasterChef y Bake Off aseguró que la clave a la hora de elaborar un buen asado radica en el fuego y en la importancia que el parrillero le dé a las verduras. "Es sencillo, el fuego y las brasas son lo más importante. Un tip importante, como se lo dije a ´Lucho´ (uno de los concursantes de "Parrilleros" que debutará este mismo domingo), radica en la preparación de las verduras", explicó.

En ese sentido, le aconsejó a todos aquellos que busquen preparar un buen asado, esta entrañable costumbre argentina, lo hagan valorando todos los alimentos de la misma forma. "El gusto que le tomás al cocinar la carne, hay que tomarlo también al cocinar las verduras. Hay que amigarse con ellas y encontrarles el punto justo a la hora de cocinarlas. El repollo blanco de Lucho, por ejemplo, era horrible, pero el chorizo que preparó estaba muy rico", afirmó.

Además, sobre la importancia del producto primario, sea agrícola o ganadero, a la hora de cocinar, señaló: "Lo que juega a favor mío es que yo cocino de todo y ellos no tanto, sobre todo verduras. Entonces se encuentran con varias complicaciones por momentos que son interesantes, pero yo también estoy para ayudar. A Lucho le dije lo de las verduras, a otro participante le dije ´che, fijate la distancia del fuego sobre la carne, me parece que se te va a ir´".

Parrilleros Space ya tuvo varias versiones en otros países del continente. En México el programa fue emitido en el 2019 y se encuentra actualmente en proceso de rodaje de su nueva edición. Mientras que en Chile, está al

aire en la pantalla de SPACE y Chilevisión. Frente a la gran aceptación del público a lo largo de la región, llegó el turno de que el reality se desarrolle en Argentina, cuna del buen asado.

De hecho, el 86% de los turistas que visitan la Argentina destacan al asado como la mejor tradición gastronómica del país. "Es un momento en el que creo en la comunión y, a su vez, en la competencia digna de un programa donde uno tiene que ganar y el otro que perder", sentenció Christophe, a quien durante la primera emisión del programa se lo podrá ver mucho más distendido, descontracturado y, por momentos, utilizando el humor como arma para entretener.