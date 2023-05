Los mapuches vs. Nicole y Urcera: la acusan de “careta” y la repudian por culpa del suegro

Ni Pampita, ni Mica Viciconte o Fabián Cubero. Ahora Nicole Neumann sumó un nuevo enemigo a sus listas pero no pertenece al mundo del espectáculo. Si no que se trata de a comunidad Mapuche. Aunque parezca irreal, no lo es. Por estas horas, la Confederación Mapuche de Neuquén repudió la boda de la modelo con Manuel Urcera. El motico es que la fiesta es regalo de Claudio Urcera, el padre del piloto de carreras y empresario de la zona, a quien señalan como el responsable del daño ambiental causado por los basurales petroleros en Neuquén.

En un comunicado publicado en Facebook, los miembros de la comunidad mapuche afirmaron en un texto que se titula “¿La fiesta del año o la burla del año?”: “NICOLE NEUMANN, modelo famosa y protectora de la naturaleza que repite su consigna militante ‘No tenemos un Planeta B’, difunde entusiastas datos sobre lo que se titula ya como ‘la Boda del año’ y hace conocer la fortuna que se invertirá en dicha fiesta”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y apuntan contra el suegro de Nicole, Claudio Urcera: “El detalle es, que quien paga esa gran fiesta es su suegro CLAUDIO URCERA, dueño de COMARSA SA (Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.). Esta empresa es fuente de contaminación de las más graves de la Patagonia ya que el Basurero Petrolero está instalado a pocos metros de populosos barrios del oeste de Neuquén”.

Y explicaron: “Este enorme daño ha sido expuesto desde 2014 por la Confederación Mapuche de Neuquén y penalmente ha sido denunciado por la AAAA (Asociación de Abogados Ambientalista de Argentina). Los cargos gravísimos son por: ‘tratamiento fraudulento de residuos petroleros, daños a la salud de la población, contaminación, desacato y ocultamiento de información y ocupación ilegal de terrenos fiscales’. La sanción vigente desde el poder judicial es que debe erradicar ese peligroso depósito de residuos petroleros sin tratar, por los impactos que viene generando desde hace más de una década sobre la población más vulnerable que ya manifiesta graves enfermedades producto de la inhalación de los gases tóxicos de la planta sancionada”.

En el comunicado, recalcan la multimillonaria multa que el suegro de Nicole jamás pagó por los daños ocasionados: “En 2017, Comarsa SA fue sancionada por infracciones a la ley marco ambiental de Neuquén, pero las multas jamás fueron abonadas. Si la Secretaría de Ambiente hiciera uso de la ley que impone un monto adicional del 10 % por cada día de mora, la cifra ascendería a $ 564.682.409 a marzo de 2021. Por su parte, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas calcula el pasivo ambiental de Comarsa SA en 5.000 millones de pesos”.

Y continuó: “Esta burla a la población de la región tiene otro dato que daña la dignidad de quienes sufren las consecuencias en su salud y seguridad: se necesitan 23.500 camiones trasladando los millones de toneladas de residuos petroleros acumuladas en Comarsa SA al Parque Industrial de Añelo (a 100 Kms de distancia). Da la casualidad que los Urceras son dueños de la Empresa de Transporte TSB quien lucrará otra fortuna por ese trámite. El cálculo surge del valor que en el contexto de Vaca Muerta ronda entre $580.000 y $800.000 cada viaje”.

En ese sentido, le dieron durísimo a la modelo: “La modelo, conductora, empresaria o actriz Nicole Neumann siempre se muestra fiel a su compromiso con el cuidado del medioambiente. Una auténtica ‘Earth lover’ (amante de la Tierra), tal como se define en su biografía en Instagram. ¿Cuál es la postura de Nicole Neumann ante esta situación que enumeramos y el castigo que madres, niñxs y ancianxs padecen desde hace una década por el accionar de COMARSA SA? ¿Cuál será su postura si está enterada que su suegro utilizará parte de la fortuna que se niegan a pagar por el daño ambiental y lo invertirá en la FIESTA DEL AÑO?”.

La familia Urcera es dueña de las empresas TSB (transporte), Industria Argentina de Reciclado, VDN SA (transporte), Gran Valle Negocios (servicios inmobiliarios) y TN Cuyana (transporte), entre otras firmas ligadas a combustibles, energía, reciclado e inversiones en general. Pero no no figuran en los registros públicos de Comarsa, cuyos socios son Carlos Albertengo y Patricia Distel.