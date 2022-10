Los mensajes de los hijos de Wanda y Maxi escondidos en el live de Icardi: "Aguante, Mau"

"Me cansé, tampoco soy tan boludo como piensan". Con esas palabras, Mauro Icardi dio inicio al live en el que habló por primera vez de la (nueva) fuerte crisis con Wanda Nara, pese a que la empresaria ya solicitó en Italia el inicio del trámite de divorcio y anunció a través de un comunicado unilateral la separación del padre de sus hijas menores: Francesca e Isabella. El futbolista realizó un descargo desde Turquía, por momentos cargado de recriminaciones machistas, escoltado por los dos hijos mayores de la empresaria con Maxi López: Valentino y Constantino.

Atento a las críticas que recibía por "meter a los chicos" en el medio del conflicto de pareja, el delantero aclaró que decidió realizar el vivo en Instagram por el posteo que Valentino, el hijo mayor de Wanda, había realizado minutos antes en sus redes sociales contra L-Gante. "Decidí hablar, un poco por el posteo que puso el nene hace un rato", se intentó justificar, aunque durante los cuarenta minutos de transmisión se encargó no sólo de hacerlos participar a los hijos de Maxi, sino que además aclaró en cuatro oportunidades que la madre de Wanda, a quien definió como su "suegra", se encontraba junto a él.

"Mi suegra está acá con su marido. No se tiene que poner de un lado, ni del otro; se pone del lugar del sentido común por los chicos", chicaneó Icardi, justo en el momento en el que Nora Colosimo -madre de Wanda- tomaba una fuerte decisión: al igual que su nieto mayor, dejó de seguir en Instagram a su hija. "Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo", sumó con acidez y malestar.

Y es que, pese a que Wanda nunca dejó de trabajar como su representante y panelista en la TV italiana, Icardi le recriminó su nueva faceta televisiva en la Argentina. "En nueve años nunca lo hizo y ahora me dice que me meto con su trabajo, su forma de seguir adelante; qué se yo. Veremos qué sucede, si podemos hacer algo por los chicos, la semana que viene que vuelve a Turquía. Y si viene, no tiene ninguna casa alquilada como dijeron los medios. Si viene, se queda acá. Ahora, después de este vivo tal vez se enoja y se va a un hotel, no lo sé".

Mientras que Icardi respondía de forma selectiva las preguntas de sus seguidores, Francesca e Isabella dormían en la habitación matrimonial de Wanda y Mauro. De hecho, el delantero se refirió a sus "princesas" en contadas oportunidades, dándole mayor protagonismo a los hijos varones de Wanda y se encargó en más de una oportunidad de aclarar que fue él quien los crió y que los ama "como si los hubiera parido".

Valentino tiene 13 años y "Coki" cumplirá 12 en diciembre. Ambos acompañaron a Icardi durante la transmisión y si bien nunca salieron en cámara, lo apoyaron con su presencia y los mensajes que iban escribiendo en el muro del vivo. "Escuchen", fue el primer mensaje que "Coki" escribió, para luego sumar otro con dos emojis de corazones.

Los seguidores de Wanda y Mauro no tardaron en preguntarle de forma directa cómo se encontraba y Constantino aclaró: "Estoy muy bien, gracias por preguntar". Luego, se copó más con los mensajes que comentaban el partido del Inter y celebró la victoria del conjunto italiano del que Icardi supo en el pico de su carrera ser capitán.

"Coki" luego regresó al vivo para agradecerle a las cien mil personas que sintonizaron la transmisión para escuchar la palabra de su padrastro: "Gracias a todos por estar acá". ¿El remate final del preadolescente? Un contundente mensaje de apoyo a Icardi: compartió el emoji de un león, el de un brazo con fuerza y un corazón; para luego sumar el signo de equivalencia y rematarlo con un "Mau".

Mientras Constantino se volcaba en la escritura, Valentino participó de forma más directa y dialogó en vivo (aunque detrás de cámara) con Icardi. El adolescente le dijo que se había adaptado bien al nuevo país y a su nuevo equipo de fútbol juvenil. "Mañana los nenes se van a jugar un torneo y estaremos allí alentándolos a los dos", resaltó Icardi.

"Los chicos ya están grandes, ven YouTube, tienen redes sociales y preguntan. Valentino va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión sobre lo que siente y lo que piensa. Antes del estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que, si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar".