Los momentos que molestaron a Roccasalvo y la motivaron a denunciar a Pecoraro por "hostigamiento"

Todo comenzó después de que Mauricio D’Alessandro, abogado de Susana Roccasalvo, contara que la persona que estaba detrás de los reiterados e incesantes llamados que recibía la conductora durante su programa de un misterioso número era el periodista de espectáculos Lío Pecoraro, quien fue denunciado por “hostigamiento y amenazas”.

Cabe resaltar que Pecoraro se defendió y aclaró que en ningún momento su intención fue molestar a Roccasalvo, sino que solo quería pasarle información. “En el día de hoy me empieza a sonar el teléfono sin parar. Me dicen: ‘Poné El Trece’ que están diciendo que Susana Roccasalvo te denunció por hostigamiento y amenazas'", comenzó diciendo Pecoraro.

Y continúo: “La situación es que Susana Roccasalvo entiende que hay alguien que la venía llamando para interrumpir su programa al aire desde un teléfono de identidad privada. Manda a hacer una investigación y salta un número que me pertenece, es cierto. Claramente, llamé a Susana Roccasalvo, tengo el listado de los llamados. Y la he llamado a Susana Roccasalvo como llamo a tantísimos colegas, estando o no al aire".

En este contexto, hizo referencia a las dos oportunidades puntuales que había marcado la conductora, el 30 de mayo y 16 de junio, exhibiendo la lista de comunicaciones con las que demostró que entre sus llamadas había habido un montón de otras provenientes de otros teléfonos.

El periodista dejó en claro que él siempre la llamó para pasar algún tipo de información.

“Me llama poderosamente la atención que la denuncia sea hostigamiento y amenazas. Decir que un compañero del mismo canal te está amenazando como reza en la denuncia, es extremadamente delicado. Así lo tomo yo. Porque soy un tipo que labura hace añares en el medio. Nadie me regaló nada. Todo lo conseguí golpeando puertas. Y soy una persona de bien", dijo Pecoraro.

Y luego explicó: “Yo no sabía que Roccasalvo usaba su mismo teléfono para salir al aire. Podría haber usado una computadora u otro teléfono, como hacemos muchos. Ahora, que diga que yo la hostigué y amenace... Quiero que me demuestren dónde hay un contacto de comunicación, dónde hay una amenaza. Quiero entender que se equivocó. Como mujer de bien que es, quiero entender que que malinterpretó”.

Los momentos que motivaron a Roccasalvo a hacer la denuncia

El primero corresponde al pasado de 30 marzo, cuando Roccasalvo a través de una videollamada desde su domicilio mantenía una entrevista con Alberto Cormillot.

“Algún graciosa o graciosa está llamando de un teléfono privado al celular para tratar de cortarme la llamada, pero aclaro que mi celular está intervenido por otros temas. Al que está llamado sepa que me voy a enterar pronto”, había contado.

Luego, mientras entrevistaba a Carmen Barbieri le ocurrió nuevamente lo mismo. A los pocos minutos de iniciar la charla con la artista, se quedó “congelada”. Además, Susana recordó que el 16 de junio recibió no menos de 16 llamadas que agotaron su paciencia y terminó por realizar una denuncia en la Justicia.

La guerra entre Roccasalvo y Tomás Dente

En ese sentido, la conductora se refirió al tema el programa Nosotros a la mañana y mantuvo una acalorada discusión con Tomás Dente, cuando éste intentó realizarle una consulta sobre el tema.

Y es que cuando el panelista quiso saber si realmente estaba comprobado que el responsable de estas llamadas era Pecoraro, Roccasalvo no lo dejó terminar la pregunta y disparó: “Yo sé cómo se hace un programa de televisión, y no todos los panelistas tienen que estar del mismo lado. Pero no te voy a permitir que vengas a cuestionar a la Justicia”.

Y siguió: “Escuchame, Tomy Dente, no te pongas en sacerdote. La víctima soy yo y así lo dijo la Justicia. Entonces, por respeto a mí, que tanto me querés y me respetás, como decís habitualmente, te pido que te calles la boca. No quiero hacer de esto un reality, yo soy la víctima. Que no se pongan a querer dar vuelta, porque la víctima soy yo”.

En ese sentido, Roccasalvo aclaró que no denunció a nadie y que simplemente realizó una investigación para buscar terminar con los molestos llamados. “Permitime decirte esto, ¿sabés por qué abro el paraguas? Intento ponerme en tu lugar, pero ayer Lío contaba que de las 30 llamadas, solamente 3 llamadas pertenecían a él…”, respondió Dente.

Dándole lugar a la conductora a seguir la disputa: “Que le vaya a decir eso a la Justicia. ¿A vos te parece que la Justicia lo va a citar porque encontró tres llamadas telefónicas? Por favor, no se puede tapar el sol con un dedo. Esto fue un gran problema y muy triste. Yo lo único que quería saber es quién molestaba y cortaba mi programa”.

Fue entonces que Dente le aconsejó que se siente a “hablar” con Pecoraro para dirimirlo y así cerrar este inconveniente. A lo que Roccasalvo, furiosa, respondió: “Salí, sacate la sotana. Pero por favor. Vos sos un buen periodista, pero cuando te ponés en esta postura, molestás a la gente. Me estuvieron molestando, me cortaron el programa, le faltaron el respeto al canal”.

En ese sentido, sostuvo que ella no se tiene por qué sentar con nadie y advirtió que estará cara a cara con Pecoraro cuando así lo dicte la Justicia. “¿Por qué no me llamó después de las 9 de la noche para pasarme la información? Que no se la hubiera aceptado, no tengo una relación con él para aceptársela y no la necesito”, sostuvo, ante la mirada atónita de Dente.

Sin embargo, el panelista no se dio por vencido y siguió: “ “Nosotros, los periodistas, no estamos para ponernos de un lugar o del otro, no somos jueces. Dejame hacer a mi gusto y piaccere mi interpretación periodística. Entiendo tu enojo y creo que lo estás direccionando hacia mí…”.

Pero una vez más fue interrumpido: “No es justo lo que decís. En vez de callarte la boca, de solidarizarte conmigo, te pones en monje…”. El hombre de Nosotros a la mañana se sintió tocado al no poder sentar posición y fue al hueso: “Es muy grave lo que hacés, no podés mandar a censurar a una persona…”.

Furiosa por este comentario, Roccasalvo optó por “censurar” a Dente y le pidió al Pollo Álvarez, conductor del ciclo, que lo sacara. “Pollo, sacame a esta persona. Yo doy la nota porque tengo un problema, no para que esta persona… Sacámelo porque corto. No quiero escuchar las estupideces que dice este tipo. No tiene vergüenza”, señaló visiblemente enojada.

A lo que Dente, explicó: “Tengo varios años de terapia, soy grande. Yo elijo a quién tener como amigo y también como enemigo. A Susana la respeto, es una persona autorizada. Insisto, creo que está un poquito desbordada y cuando uno está en esos casos no direcciona bien el enojo. Los periodistas no estamos para tomar partido.

Y concluyó: “Yo intento que de mi boca salgan palabras agradables porque es mi estilo. La verdad es que no tengo una posición tomada. Lío es amigo y a Susana la respeto muchísimo. Es una conductora número uno. Acá nos venimos a parar desde un lugar central. Ya está, no quiero entrar en ninguna discordia ni grieta”.