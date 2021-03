Los nuevos audios de Luque contra Dalma y Gianinna: "¡Las hijas encima me rompen las p...!"

La causa que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona cuenta, por el momento, con siete profesionales de la salud investigados por un posible “homicidio culposo”. Sin embargo, los fiscales de San Isidro aguardan los resultados de la junta médica para establecer si hubo mala praxis y definir qué responsabilidad tuvo cada uno de ellos y si se puede imputar a más personas.

En este contexto, se dio a conocer un nuevo audio del doctor Leopoldo Luque, el principal apuntado en la investigación, hablando con Diego Eyharchet, el traumatólogo que operó a Diego de la rodilla derecha en julio de 2019. “¿Qué hacés Leo? La verdad que estaba trabajando poco, no tenía ganas de hacer nada, hablamos unas cositas; que no esté ocho horas sentado. Pero está difícil, bol…, está difícil porque no quiere hacer nada", le dice Eyharchet al neurocirujano.

El traumatólogo le cuenta que fue a visitar a Diego en su casa y le dice que es un paciente "complicado". Me da lástima el chabón bol…”, agrega. Fue entonces que Luque toma la posta y le envía una serie de audios haciendo referencia al estado de ánimo del difunto DT y apuntando contra sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona. “Eso que sentís vos, imagínate que fuiste poco y lo sentiste… Imaginate lo que puede generar en la gente que va mucho", le dice.

Y continúa: "Yo tengo los huevos de acero. Lo que banco a ese tipo… Sí, el otro día nos agarramos bolu… Me echó a la mier… porque el único que se le planta soy yo. El único que le dice las cosas soy yo. Todos están ahí aplaudiéndole al costado. Es el campeón. Como yo me le planto y le digo las cosas en la cara, el tipo se la agarra conmigo. Es muy jodido. Yo recién estuve y no me quiso recibir. Me le metí en la pieza, nos agarramos de nuevo. Pero es un caso muy complejo".

Según el neurocirujano, si le decían a Maradona "lo que quería escuchar", todo iba a estar "bien". "Yo te lo decía, no es tan sencillo. No es ‘lo activamos, le metemos’… Si vos le decís las cosas que él quiere escuchar, va a estar bien. Donde le decís algo malo, el chabón te va a sacar a patadas. El tipo está ahí solo, ¡está ahí solo! ¿Yo con quién hablo? Con Maxi, con la Monona, con los de seguridad... ¡Las hijas tienen que estar ahí! Y encima me rompen las pelotas a mí", disparó.

Además, furioso con Dalma y Gianina sumó: "No piensan, no piensan que es una persona, ¿me entendés? Que en vez de agarrar y hablar conmigo y decir ‘che, ¿qué podemos hacer?’. No. Yo no tengo trato porque no me llaman. Yo hoy estaba ahí y le dije ‘bueno voy mañana a la casa de tu viejo, si puedo hablamos ahí y qué se yo’. Pero el tipo no me quería recibir, me le metí en el cuarto, nos pusimos a discutir. Y después tenés un mensaje de esta pendeja, estamos todos locos".

Al final de la escucha, Luque sostiene que al único que le importa la salud de Diego es a él y cerró: "A veces siento que al único que le importa el tipo es a mí. Me da esa sensación”. Hasta ahora son siete los imputados por el fallecimiento: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.